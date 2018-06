Nur die „Kanone“ steht noch auf dem Spiel

Im letzten Spiel der Landesligasaison empfängt der FC Ostrach am Samstag, ab 15.30 Uhr den SV Oberzell. Die Zebras können befreit aufspielen, denn mit dem 1:0-Sieg gegen den TSV Heimenkirch am vergangenen Samstag haben die Ostracher den Klassenerhalt klar gemacht. Und jetzt kommt zum Abschluss der derzeitige Tabellenfünften SV Oberzell. In einem Spiel, in dem es für beide um eigentlich nichts mehr geht, können beide Mannschaften befreit aufspielen und den Fans ihr Können zeigen.

Um genau 17.15 Uhr stand am vergangen Samstag der Klassenerhalt der Schwarz-Weißen fest. Genau um diese Zeit pfiff der gut leitende Schiedsrichter die Partie ab. Mit dem 1:0-Erfolg gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, den TSV Heimenkirch, stand fest, dass die Ostracher im Sommer in ihre sechste Saison in der Landesliga starten. Gleichzeitig schickten die Ostracher die Mannschaft aus dem Allgäu eine Liga tiefer und vermied selbst somit das „Endspiel“ gegen Oberzell.

Die Gäste aus der Ravensburger Vorstadt liegen schon seit etlichen Spieltagen im Niemandsland der Liga. In beide Richtungen ging schon zur Mitte der Rückrunde eigentlich nichts mehr. Dementsprechend spiegelte sich dies in ihren Ergebnissen wider. Nachdem die Mannschaft von Trainer Achim Pfuderer gegen Laupheim und Berg hohe Niederlagen einstecken musste, besiegte Oberzell den Nachbarn aus Weingarten und am vergangenen Wochenende die TSG Ehingen und besiegelte fast den Abstieg der beiden Kontrahenten.

Das Trainerduo Achim Pfuderer/Oliver Wittich könnte mit der Saison zufrieden sein, zumal sie ihr ausgegebenes Ziel, sich unter den besten Fünf der Liga zu platzieren, erreicht haben. Ein Ziel hat der SV Oberzell noch: Torjäger Leiwu Anderson Gomes dos Santos, der bereits 21 Treffer auf seinem Konto hat, will in Ostrach nochmals treffen, um sich die Krone des besten Torschützen der Liga aufzusetzen. Seine Mitspieler werden alles dafür tun, um ihm zu helfen sich den Traum im Jahr eins nach Kevin Bentele zu verwirklichen. Darauf muss die Abwehr um Torwart Thomas Löffler vorbereitet sein.

Platz acht ist das Ziel

Im FCO-Lager war die Erleichterung über den Klassenerhalt riesig. Der erste Heimsieg des Jahres brachte den vorzeitigen Klassenerhalt. Dementsprechend waren die FCO-Kicker nach dem Spiel in Feierlaune. Nun heißt es aber nochmals die Fußballschuhe zu schnüren und den Deckel auf die Saison zu drücken. Es war eine spannende Runde mit Höhen und etlichen Tiefen. Das Trainerduo will, obwohl es eigentlich um nichts mehr geht, eine konzentrierte Leistung sehen. Mit einem Erfolg könnte man bis auf Platz acht vorrücken, vorausgesetzt die anderen Teams „spielen“ mit. Nicht mit am Start ist Andreas Zimmermann. Er ist privat verhindert. Sonst sind, wie schon zuletzt auch, alle Mann an Bord. Das Trainer-Trio wird heute sicherlich die Startformation ändern und den Spielern, die zuletzt nicht vom Anpfiff an dabei waren, ein Bonbon zu geben. Im Rahmen der Partie werden mehrere Spieler verabschiedet.