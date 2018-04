Nur Bad Buchau punktet dreifach

Schneckenrennen in der roten Zone. Bis auf Bad Buchau, das nach dem Sieg in Bad Schussenried fürs erste aus der Abstiegsregion raus ist, haben alle Kellerteams verloren. Bad Saulgau, Schelklingen-Hausen und Ebenweiler blieben ohne Punkte. Schwacher Trost, dass bei keinem Absteiger aus der Landesliga nur einer in die Kreisliga A muss.

FV Bad Schussenried - SV Bad Buchau 0:2 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2 Fabian Baur (17./90. +2). - Z.: 300. - Rote Karte: Sebastian Wildenstein (90. +2/FVBS; Foulspiel). - Gelb-Rot: Tobias Kling (89./FVBS; Reklamieren). - „Eigentlich nichts“, wollte Schussenrieds Abteilungsleiter Stefan Buck zum Spiel sagen. „Alles, was wir am Sonntag richtig gemacht haben, haben wir heute falsch gemacht“, sagte er dann doch. Vor dem 0:1 vertändelte die Schussenrieder Abwehr im Spielaufbau den Ball, Fabian Baur netzte ins lange Eck ein, vor dem 0:2 verteidigte das Heimtwam schlecht bis gar nicht und Fabian Baur sagte abermals „danke“. - 0:2. Die Gelb-Rote Karte sah Buck als gerechtfertigt an, die Rote Karte sei zu hart gewesen. Sebastian hat seinen Gegner eigentlich nur stolpern lassen, es war nichts Böses. Und: Zumal eigentlich kurz danach Schluss war.“

SV Ebenweiler - FC Krauchenwies/Hausen 1:2 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2 Markus Heberle (20./39.), 1:2 Timm Baier (58.). - Z.: 200. - „Eigentlich war es ein Spiel zweier ausgeglichener Mannschaften“, sagte Ebenweilers Abteilungsleiter Peter Bixel. „Aber die erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen.“ Zweimal gab es Ecke für den Gast, zweimal war Kapitän Markus Heberle zur Stelle und wuchtete das Leder per Kopf über die Linie (20./39.). „In der Pause ist unser Trainer dann deutlich geworden“, plauderte Bixel. Und die Mannschaft reagierte. Nach dem 1:2 durch Timm Baier, nach einer Kombination über Rimmele und Gindele erzielte Baier den Anschluss. Danach hatte Ebenweiler mehrere gute Möglichkeiten, Gindele köpfte das Leder an die Latte, Schluck setzte das Leder aus drei Metern daneben, ein weitere Gelegenheit endete am Pfosten. Auf der Gegenseite vergab der FCK/H zwei Konter, die der starke Tim Mallick vereitelte.

FV Bad Saulgau - SF Hundersingen 1:2 (1:0). - Tore: 1:0 Patrick Onuoha (29.), 1:1 Dennis Heiß (72.), 1:2 Marcel Störkle (89.). - Z.: 250. - Gelb-Rot: Häberle (65./FVBS; wdh. Foulspiel), SFH (80./Reklamieren). - Der FV Bad Saulgau schrammte knapp an der Überraschung vorbei. Nach einer Ecke brachte der Ex-SCP-Spieler Onuoha den Gastgeber per Kopf in Führung (29.). Kurz zuvor hatten der spätere Torschütze und Max Werner die große Chance zur Führung vergeben. „Beide liefen alleine aufs Hundersinger Tor zu und dann passte Max auf Patrick und der stand im Abseits“, sagte Holger Beutel, stellvertretender Vorsitzender des FV Bad Saulgau. Mit sechs A-Junioren hielt der FV Bad Saulgau dagegen, Onuohas Kopfball strich knapp am Tor vorbei (43.). „Hundersingen hat sich im ersten Abschnitt keine Chance erspielt“, sagte Beutel. Im zweiten Abschnitt traf Heiß per Freistoß und überwand Daniel Löffler, der wieder das Tor hütete. Eine Minute traf Marcel Störkle nach einem Ballverlust von Luke Ender zum 1:2 (89.) und dann scheiterte Bad Saulgaus Straub auch noch am Pfosten (90.).

TSG Rottenacker - FV Altshausen 3:1 (2:0). - Tore: 1:0 Kevin Wehle (18.), 2:0 Simon Striebel (41.), 3:0 Jannik Sachpazidis (56.), 3:1 Stefan Kaplan (65.). (Bericht lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor