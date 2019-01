„Nummer zu groß“: Feuerwehr-Brandmeister kritisiert Rettungsleitstelle Bodensee-Oberschwaben

Sich häufende Fehl- und Falschalarmierungen, Unterschiede in den Alarmierungen, mehr Verwaltungsaufwand: Nach Ansicht von Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck gibt es in der neuen Rettungsleitstelle Bodensee-Oberschwaben noch einiges zu verbessern. Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Bad Saulgau im Stadtforum am Freitagabend bestätigten außerdem die Feuerwehr-Mitglieder Marc Schmötzer als stellvertretenden Feuerwehrkommandanten. Er hatte mit Benjamin Heinzelmann einen Gegenkandidaten.

Für die Landkreise Sigmaringen, Ravensburg und Bodenseekreis gibt es inzwischen eine gemeinsame Integrierte Rettungsleitstelle (ILS). Seit April sei sie nun in Betrieb, stellte Karl-Heinz Dumbeck fest. Nun habe man für den Bereich von Sipplingen bis Isny und im Norden bis Gammertingen eine gemeinsame Leitstelle. „Ich habe Respekt vor der Arbeit und Verantwortung, muss aber auch feststellen, dass es doch Unterschiede in den Alarmierungen gibt“, kritisierte Dumbeck.

Systemprobleme

„Eine Zunahme des Verwaltungsaufwandes gegenüber früher ist spürbar, Fehl- und Falschalarmierungen häufen sich“, teilte er seine Beobachtung mit. „Da frage ich mich oft: Ist das nicht eine Nummer zu groß, was wir da betreiben?“, fragte Dumbeck, und ergänzte, dass dies aber nur seine persönliche Meinung sei. Er betonte, dass das Problem nicht an den Mitarbeitern der Leitstelle liege, sondern am System. Hintergrund ist, dass zum Beispiel bei manchen Verkehrsunfällen – auch bei einer Versammlung der Feuerwehr Mengen war das kürzlich schon Thema – die Feuerwehr offenbar nicht mehr oder erst spät von der Rettungsleitstelle alarmiert werden, dies zudem dem Vernehmen nach in den Bereichen Bodenseekreis und dem Bereich Sigmaringen/Ravensburg auch unterschiedlich gehandhabt wird.

„Wir sind mit der ILS Bodensee-Oberschwaben in Kontakt“, sagte Dumbeck. Er hoffe, dass es jetzt im Jahr 2019 eine bessere Kommunikation geben werde. Dass es Unterschiede in der Alarmierungspraxis gibt, wurde auch in dem Grußwort von Friedrich Sauter, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Sigmaringen, deutlich. „Der Bodenseekreis alarmiert noch wesentlich mehr Fahrzeuge und Personal“, sagte Sauter. In Sigmaringen und Ravensburg sei man hier schon zwei Schritte weiter, fand Sauter, und vertrat damit jedoch eine andere Meinung als manche Feuerwehr-Führungskräfte: Diese sehen gerade die sparsame Alarmierung als Kritikpunkt an. Etwas mit Sorge betrachtet Dumbeck, dass man im Vergleich zum Vorjahr neun Einsatzkräfte weniger habe, auch die Mitgliederz

ahlen in der Jugendfeuerwehr stagnierten. Der neue Anbau für die Feuerwehr-Hauptwache wiederum geht voran. „Wir sind gut im Zeitplan und hoffen, im Sommer noch einziehen zu können“, so Dumbeck. Turnusgemäß stand mit Marc Schmötzer einer der beiden stellvertretenden Feuerwehrkommandanten zur Wahl. Als Gegenkandidat trat Benjamin Heinzelmann an. Schmötzer erhielt 90, Heinzelmann 78 Stimmen, vier Stimmen waren ungültig. Wie Schmötzer und Dumbeck erklärten, habe Heinzelmann vor der Versammlung beiden jeweils erklärt, dass er kandidiere.

Schriftführer Bernd Gessler erläuterte die Einsatzzahlen. „Die Feuerwehren in Bad Saulgau mussten 2018 insgesamt 455 Mal ausrücken. Zum Vorjahr ein beachtliches Plus von 71 Einsätzen“, so Gessler. Die Einsätze teilen sich auf 69 Brandeinsätze, 198 technische Hilfeleistungen und 155 sonstige Einsätze wie beispielsweise Bereitschaftsdienste bei Veranstaltungen auf. Insgesamt konnten 137 Personen gerettet oder aus Gefahrenbereichen und Gebäuden evakuiert werden.

Weitere Berichte legten Jugendfeuerwehrwartin Andrea Kranz, der Leiter des Umweltschutzzuges Frank Wächter, Rainer Bubeck von der Altersabteilung sowie Kassenverwalter Johann Fischer vor. Bürgermeisterin Doris Schröter lobte in ihrem Grußwort das Engagement der Feuerwehrleute. „Wenn es Feuerwehren nicht mehr geben würde, da würde ganz, ganz viel wegbrechen“, sagte sie.

