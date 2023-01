Norah Hoffmann mit Video erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Glückwunsch an Norah Hoffmann! Die Schülerin der J2 des Störck-Gymnasiums hat es beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen mit ihrem emotionalen Video in der Kategorie Englisch in die zweite Runde geschafft. Jetzt wird es für sie am zentralen Wettbewerbstag darum gehen, bei der Lösung schriftlicher Aufgaben ihre Sprachkenntnisse unter Beweis zu stellen. Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen prämiert jedes Jahr besondere Sprachtalente in Deutschland. Gefördert wird er vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem Stifterverband und der Kultusminister Konferenz.