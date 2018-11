Noah Bez siegt über 100 Meter Freistil

Knapp vier Wochen vor den deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Schwimmer in Berlin hat der Ertinger Noah Bez (SV Schwäbisch Gmünd), Erfolge an den württembergischen Kurzbahnmeisterschaften in Neckarsulm gefeiert. Bez legte sein Hauptaugenmerk auf seine „Königsdisziplin“, die 100 Meter Freistil. Im Vorlauf schlug er in 50,20 Sekunden als Schnellster an. Im Finale ließ er den Ravensburger Fabian Schneider (51,08 Sekunden) klar hinter sich und siegte in 50,23 Sekunden. In neuer Bestzeit von 55,35 Sekunden über 100 Meter Schmetterling wurde er Zweiter. Über 50 Meter Freistil musste er sich mit nur 15 Hundertstelsekunden Rückstand Fabian Schneider geschlagen geben und holte in 23,07 Sekunden Silber. Zwei dritte Plätze über 50 Meter Schmetterling in 25,38 Sekunden und 100 Meter Lagen in 57,96 Sekunden komplettierten seine Sammlung. Beim 7. Internationalen Mugele-Cup in Schwäbisch Gmünd hatte er bei 27 Starts zwölf Bestzeiten sowie fünf Vereinsrekorde erzielt. Sein Trainer Sander Ganzevles (OSP Heidelberg), war sehr zufrieden: „Diese Zeiten sind überragend, da Noah aus dem vollen Training heraus an den Start gegangen ist.“ Nächstes Ziel: die deutsche Kurzbahn-DM in Berlin (13. bis 16. Dezember).