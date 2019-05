Noah Bez gewinnt süddeutschen Titel

Noah Bez hat die süddeutsche Meisterschaft über 100 Meter Schmetterling gewonnen. Der Schwimmer aus Ertingen, der das Schwimmen beim TSV Bad Saulgau erlernte und inzwischen für den Schwäbisch Gmünd startet und am Olympiastützpunkt in Heidelberg trainiert, einen kompletten Medaillensatz gewinnen.

Insgesamt nahmen 450 Schwimmer aus über 100 Vereinen an den Titelkämpfen teil, darunter Athleten aus Frankfurt, Karlsruhe, Kassel, Leipzig und München. Noah Bez konnte sich mit seinen Zeiten über vier Strecken für die süddeutschen Titelkämpfe qualifizieren. Er startete zunächst über 50 Meter Schmetterling und erreichte im Vorlauf Platz drei. Bereits 45 Minuten später durfte er über 100 Meter Freistil ins Becken und konnte sich als Vierter ebenfalls einen Platz für das Finale sichern. Am Tag darauf, am Samstag, fanden die Finals statt. Er verzichtete auf das Schmetterlingsfinale und nahm, um Kraft zu sparen, nur am Finale über 100 Meter Freistil teil, verbesserte seine Zeit vom Vorlauf und gewann die Bronzemedaille.

In der anschließenden 4x100-Meter-Freistilstaffel gab er als Schlussschwimmer alles und konnte mit nur 17 Hundertstelsekunden Rückstand zur SG Frankfurt, die unter anderem mit Weltmeister Marco Koch aufgeboten hatte, die Silbermedaille für seinen Verein Schwäbisch Gmünd sichern.

Am dritten Wettkampftag standen seine Lieblingsstrecken auf dem Plan, die 100 Meter Schmetterling und die 50 Meter Freistil. Über die 100 Meter Schmetterling schlug er bereits im Vorlauf als Schnellster an, das er dann am Nachmittag im Finale wiederholte und sich somit Gold und den Titel des süddeutschen Meister sicherte. Über die 50 Meter Freistil gewann den Vorlauf als Zweitschnellster und verpasste im Finale um nur fünf Hundertstelsekunden die Bronzemedaille.