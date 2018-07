Noah Bez gewinnt Junioren-Silber

Bei den 130. Internationalen Deutschen Meisterschaften im Schwimmen in Berlin ist Noah Bez fünf Mal gestartet und hat am Ende mit ausnahmslos persönlichen Bestzeiten eine positive Bilanz der Veranstaltung gezogen. Der Ertinger lebt und trainiert seit knapp zwei Jahren am Olympiastützpunkt in Heidelberg. „Nachdem er mehrere Wochen verletzungsbedingt nicht trainieren konnte, war Noah Bez in Berlin fast wieder auf dem Leistungsniveau, das er vor seinem Unfall hatte“, sagte Bundesstützpunkttrainer Sander Ganzevles.

Bez startete am Freitag über 100 Meter Freistil und sicherte sich in 51,18 Sekunden Silber in der Juniorenwertung, sowie als Zwölfter den Einzug in das B-Finale aller Teilnehmer. Ebenfalls startete Noah Bez, der seit Januar 2018 für den SV Gmünd schwimmt, mit der 4x100-Meter-Freistilstaffel. Er steigerte seine Bestzeit auf 50,20 Sekunden. Auch über die 100 Meter Schmetterling erzielte er eine persönliche Bestzeit. „Mit einer derart guten Zeit hätten wir nicht gerechnet“, sagte Bez’ Trainer Ganzevles, „da wir seit seinem Mittelhandbruch den Fokus nur auf die Freistillage gelegt hatten.“ Somit standen am Sonntag die 50 Meter Freistil als Bez’ Hauptlage an. Doch hier zeigte er Nerven und verpasste mit vier Hundertstelsekunde den dritten Platz. „Mit seiner im Training geschwommenen Zeit wäre ein vorderer Podestplatz locker drin gewesen“, sagte Ganzevles. Zum Abschluss folgte noch die 4x100-Meter-Lagenstaffel, auf der er seine Mannschaft mit seinem Start über 100 Meter Brust unterstütze. Die Staffel schwamm neuen Vereinsrekord. „Mit Noah haben wir einen klasse Schwimmer im Verein aufgenommen“, freute sich Patrick Engel, Cheftrainer von Schwäbisch Gmünd.