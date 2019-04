Noah Bez erwehrt sich starker Konkurrenz

Schwimmer Noah Bez, früher für den TSV Bad Saulgau und inzwischen für den Schwimmverein Schwäbisch Gmünd am Start, hat an zwei Wettkämpfen in Den Haag und in Eindhoven teilgenommen und dabei unter anderem ein A-Finale erreicht. Bez startete dabei gegen teilweise hochklassige Konkurrenz.

Zum internationalen Swim-Cup in Den Haag/Niederlande fuhr mit seinem Trainer Sander Ganzevles und seinen Schwimmkollegen vom Olympiastützpunkt Heidelberg eigentlich ohne große Erwartungen, da er vor dem Trainingslager auf Gran Canaria mehrere Wochen krankheitsbedingt ausgefallen war. Am ersten Tag startete Noah Bez über 50 Meter Schmetterling und schwamm in einer Zeit von 25,43 Sekunden in das B-Finale. In diesem konnte er am Freitagmorgen seine Zeit mit 25,30 Sekunden nochmals verbessern und schlug als Elfter der Gesamtwertung an. Am Abend wurden die Vorläufe über 100 Meter Freistil ausgetragen. Dabei erreichte er in 51,47 Sekunden das C-Finale, auf das er aber verzichtete, da am Samstag noch zwei Strecken auf dem Plan standen, die 100 Meter Schmetterling und die 50 Meter Freistil. Dass dies die richtige Entscheidung war, bewies er, als er in 55,36 Sekunden über 100 Meter Schmetterling im Vorlauf als Siebter anschlug und sich somit einen Platz im A-Finale sicherte. Die anschließenden 50 Meter Freistil schwamm er ebenfalls in einer persönlichen Bestzeit und landete in 23,49 Sekunden im B-Finale. Der Fokus lag am Sonntag natürlich auf dem A-Finale über 100 Meter Rücken. Daher verzichtete Noah Bez ebenfalls auf den Start im B-Finale über 50 Meter Freistil. Der Endlauf über 100 Meter Rücken wurde zum Highlight, zu „einer beeindruckenden Erfahrung“, wie er selbst sagte, „mit Olympia-Teilnehmern am Start zu stehen“. Folglich gab er alles und konnte seine Zeit nochmals um 24 Hundertstelsekunden, auf 55,12 Sekunden verbessern. Damit erreichte er in der Endabrechnung einen hervorragenden sechsten Platz.

Stärker besetzt als Den Haag

Beim internationalen Swim-Cup in Eindhoven/Niederlande war die Konkurrenz noch stärker als in Den Haag.

Bez ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und schwamm die 50 Meter Schmetterling in einer persönlichen Bestzeit von 24,89 Sekunden. Damit belegte er Rang 22 der Gesamtwertung. Über 100 Meter Freistil erzielte er in 50,95 Sekunden ebenfalls eine persönliche Bestzeit und qualifizierte sich fürs C-Finale. Dieses gewann er in 50,91 Sekunden. Über 100 Meter Schmetterling schlug er im Vorlauf in 55,38 Sekunden als Gesamtzwölfter an und hatte somit einen Platz im B-Finale sicher. Knapp zwei Stunden später schwamm er über 50 Meter Freistil in 24,47 Sekunden erneut eine persönliche Bestzeit und qualifizierte sich für das C-Finale. Da ihm der Wettkampf in Den Haag noch in den Knochen steckte, verzichtete er auf das C-Finale und legte seinen Schwerpunkt auf die 100 Meter Schmetterling.

In diesem spannenden Rennen lag er bei der ersten Wende, nach 50 Metern, nur auf dem siebten Platz. Aber auf der zweiten Bahn gab er nochmals alles und konnte dieses Rennen in einer neuen Bestzeit von 54,81 Sekunden gewinnen. Bez belegte in der Endabrechnung Rang elf in einem sehr starken, mit Olympiateilnehmern besetzten Wettkampf.