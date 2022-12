Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 27. November, konnten Eltern, Großeltern, Geschwister und alle Interessierten das traditionelle Nikolausturnen des TSV 1848 Bad Saulgau besuchen. Nikolaus und Knecht Ruprecht freuten sich sehr, dass sie wieder eingeladen waren.

Souverän moderiert von Karin Bauser präsentierten in der Sporthalle im Kronried rund 200 Kinder und Jugendliche im Alter von 1 bis 18 Jahren aus verschiedenen Turn- und Breitensportgruppen ein abwechslungsreiches und buntes Programm aus ausgewählten Übungen und Choreografien, um voller Stolz auch nur einen kleinen Einblick von dem zeigen zu können, was das ganze Jahr über in den Sportstunden eifrig trainiert wird.

Nach einer Begrüßung durch den Nikolaus sowie einer kurzen Ansprache des 1. Vorstandes Martin Blaser, begann die „Kinderturngruppe im Alter von 3-7 Jahren“ unter der Leitung von Patrizia Di Marzio, sowie Leonie und Sophia Manz, mit einem Parcours unter dem Motto „Der Zirkus kommt“. Als Zirkustiere verkleidet und geschminkt, ging es durch die Manege.

Die Sportgruppe „Kendo“, eine japanische Kampfsportart, führte mit Rüstung und Samurai-Schwert unter der Leitung von Kendo-Meister Sigmund Homolya diverse Hiebtechniken mit einem Trainingsschwert vor. Auch der sogenannte Kampfschrei durfte nicht fehlen.

Susanne Merz und ihre Helferinnen Editha Merz, Tamara Vogel, Teresa Wieber und Justine Passarge, zeigten mit ihren drei Gruppen der „Rhythmischen Sportgymnastik“ verschiedene Tänze mit bunten Bändern und Poi. Zu entsprechender Musik wurde beides dynamisch durch die Luft geschwungen.

Die „Eltern-Kind-Turngruppe“ unter der Leitung von Michaela Eisele zeigte einen Einblick auf den Grund des blauen Ozeans. Unter dem Motto „Unten im Meer“ durften sich die Kleinsten, bei denen immer ein Elternteil dabei war, mit einem Schild, auf dem jeweils ein anderer Fisch aufgemalt war, auf einem simulierten Meeresgrund bewegen.

Die Gruppe „Geräteturnen“ unter der Leitung von Heike Wrobel und Hans-Jörg Mutschler, präsentierte an verschiedenen Stationen Darbietungen wie Bodenturnen, Sprünge am Trampolin und Körperschwünge am Reck. Hierbei wurden teils akrobatische Leistungen gezeigt.

Nach der Vorführung sangen die Kinder „Lasst uns froh und munter sein“. Als Dankeschön für die gelungenen Darbietungen verteilten Nikolaus und Knecht Ruprecht an alle Kinder leckere Hefenikoläuse.