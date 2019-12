Nico Wonisch holt DM-Bronze

Nico Wonisch aus Mengen hat bei den deutschen Meisterschaften der Gewichtheber in Obrigheim Bronze in der Klasse bis 61 Kilogramm gewonnen. In seinem ersten Veruch im Reißen bewältigte er 77 Kilogramm. Im zweiten Versuch stemmte er 81 Kilogramm. Im dritten Versuch ließ er 84 Kilogramm auflegen, brachte diese aber nicht zur Hochstrecke. Nach dem Reißen lag er auf dem undankbaren vierten Platz. Dennoch ging Wonisch motiviert an seinen ersten Versuch im Stoßen. Er ließ 98 Kilogramm auflegen und setzte damit erstmal einen sicheren Versuch in die Wertung. Auch seinen zweiten Versuch mit 104 Kilogramm bewältigte er gültig und rückte damit auf den Bronzeplatz vor. Jetzt strebten er und sein Trainer Markus Waldraff den zweiten Platz an und steigerten das Gewicht auf 108 Kilogramm. Nachdem er das Gewicht vom Boden bis zur Brust umsetzen konnte, konnte er die Last über dem Kopf jedoch nicht stabilisieren. Dennoch war die Freude bei Wonisch und seinem Trainer über Platz drei mit 185 Kilogramm im olympischen Zweikampf sehr groß. Foto: privat