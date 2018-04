Neufra will Platz zwei verteidigen

Das Topspiel des Wochenendes findet dieses Mal in Neufra/D. statt. Der FVN will dem kommenden Meister die erste Saisonniederlage beibringen. Interessant wird auch der Vergleich der Topstürmer Alexander Klotz (Mengen) und Fabian Brehm (Neufra). Beide haben zusammen 68 Treffer erzielt.

SV Sigmaringen – FV Bad Saulgau (Sa., 16 Uhr; Vorrunde: 1:0). - Sieben Punkte Rückstand hat der SV Sigmaringen auf Rang zwei. Die Siegesserie der Ulmer-Elf ist in Hundersingen gerissen. Der Gast hat am vergangenen Wochenende mit einem 3:1-Sieg gegen Rottenacker überrascht. Der FVS fährt gerne nach Sigmaringen. Aus den letzten fünf Spielen ging Bad Saulgau nur einmal als Verlierer vom Platz (zwei Remis, zwei Siege)

FC Krauchenwies/Hausen a.A – SG Altheim (Sa., 16 Uhr; 1:2). - Der Sieg in Schelklingen hat dem FCK/H gutgetan. Gelingt der Fotiou-Elf nun der vierte Heimsieg, winkt ihr sogar ein einstelliger Tabellenplatz. Die Gäste sind im Augenblick im Formtief. Aus den Rückrundenspielen holte die Mannschaft nur sechs Punkte, trotzte aber in der Mittwochpartie dem SV Uttenweiler (2:2) einen Punkt ab. Aber: Der Aufsteiger muss die englische Woche verkraften.

FV Neufra – FC Mengen (Sa., 18 Uhr; 4:7). - Das Topspiel. Der Erste empfängt den Zweiten. Schaut man allerdings auf den Punkteabstand, dann relativiert sich das Spitzenspiel. 24 Punkte Vorsprung hat der FC Mengen auf den Kontrahenten. Der FVN will aber die Ambitionen auf Rang zwei trotz des Hundersinger Hochs nicht sausen lassen. Ein Sieg würde da natürlich helfen. Beim Blick auf die Offensivkräfte fällt auf, dass FCM-Torjäger Alexander Klotz mit 43 Treffern, fast soviel Tore erzielt hat wie der gesamte FVN (46). Aus den jüngsten vier Spielen holte dieser drei Siege gegen den FCM, nur beim bjüngsten Aufeinandertreffen gab es gleich sieben Gegentore.

FV Bad Schussenried – SV Hohentengen (So., 15 Uhr; 1:1). - Der Neunte empfängt den Elften. Drei Punkte mehr auf der Habenseite konnten die Gäste bisher erspielen. Gelingt Hohentengen der dritte Auswärtssieg, kann die Mannschaft den einstelligen Tabellenplatz festigen. Die Gastgeber warten seit vier Spieltagen auf einen Dreier. Im Hinspiel trennten sich die Kontrahenten mit einem Remis (1:1). Damit dürfte diesmal keinem geholfen sein.

FV Altshausen – Spfr. Hundersingen (So., 15 Uhr; VR am 17. Mai). - Der FV Altshausen muss sich für die klare Schlappe zuletzt in Neufra (3:6) rehabilitieren. Daheim konnte der FVA bislang meistens überzeugen. Gelingt den Schwarz-Gelben der siebte Heimsieg, knackt die Mannschaft die 30-Punkte-Marke. Die Gäste haben noch Ambitionen auf Rang zwei, sind sogar - hochgerechnet - der Favorit auf den Relegationsplatz. Sie werden alles geben, um einen Dreier zu holen. Die Belastungen aus dem Wochentagsspiel könnte aber eine Rolle spielen.

TSG Rottenacker – FC Laiz (So., 15 Uhr; 1:0). - Die TSG hat Probleme in diesem Kalenderjahr bislang. Erst fünf Zähler konnte die Mannschaft erholen. Gegen den Tabellenzwölften ist ein Dreier fest eingeplant. Die Gäste waren am vergangenen Spieltag gegen Tabellenführer Mengen chancenlos. In Rottenacker konnte Laiz aber schon zweimal siegen (2014: 5:2, 2015: 5:4). Tore gab es immer satt zwischen den beiden. Allerdings erlebte Laiz auch eine seiner traurigen Stunden in Rottenacker, als die Mannschaft den Aufstieg in die Landesliga dort verspielte.

SV Ebenweiler – SV Uttenweiler (So., 15 Uhr; 0:7). - Beide Mannschaften mussten unter der Woche auflaufen. Der Gastgeber ist seit drei Spielen unbesiegt. Der Gast unterliegt eher derzeit einem Negativtrend. Seit sechs Spielen (drei Remis, drei Niederlagen) wartet Uttenweiler auf einen Sieg. Der anvisierte Platz zwei ist in weite Ferne gerückt. Ebenweiler hat aus dem Hinspiel (0:7) noch einiges gutzumachen.

SV Bad Buchau – FC Schelklingen/H. (So., 15 Uhr; 1:4). - Abstiegsderby. Gelingt dem SV Bad Buchau ein Sieg, kann die Mannschaft den direkten Abstiegsplatz wieder verlassen. Die Gäste haben aus den Rückrundenspielen erst einen Punkt geholt. Allerdings holte Bad Buchau in den bisherigen drei Vergleichen der beiden keinen einzigen Punkt. Nie war die Zeit passender, eine Premiere zu feiern. Der Verlierer dieser Partie geht schweren Zeiten entgegen.