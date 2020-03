Neufra will einen Verfolger abschütteln

Nach der Absage des Nachholspiels in Öpfingen am vergangenen Wochenende starten alle Teams nun in die Restsaison. Mit weiteren Ausfällen ist aber zu rechnen. Einige interessante Begegnungen stehen an. Der designierte Meister empfängt den Tabellenfünften und kann die Siegesserie weiterführen. Der Zweite FV Neufra/Do. empfängt den Dritten, die TSG Ehingen. Hier wird es eine Vorentscheidung um Platz zwei geben. Am Tabellenende will der FV Altheim mit einem Sieg gegen die SG Hettingen/Inneringen ins Jahr 2020 starten.

FC Krauchenwies/Hausen a.A. - Spfr. Hundersingen (Sa., 15.15 Uhr, Ablach). - Sieben Punkte liegen die beiden auseinander. Der FCK muss dringend sein Punktekonto (bisher zwölf) aufbessern. Sein Debüt beim FCK auf der Trainerbank gibt Jörg Schreyeck. Aus den letzten beiden Partien holten die Sportfreunde jeweils drei Punkte (3:2, 3:0). Die Platzherren wollen unbedingt mit einem Heimsieg ins Jahr 2020 einsteigen. Die Partie wurde auf den Kunstrasen verlegt und beginnt deshalb 45 Minuten früher als vorgesehen.

TSV Riedlingen - SV Bad Buchau (Sa., 16 Uhr). - Die blanke Heimweste (neun Spiele, neun Siege, 27:7 Tore) will der TSV auch gegen den Ex-Landeligisten aus Buchau fortführen. Im Hinspiel siegte Riedlingen mit 7:1. Der SVB hat also einiges gutzumachen. In Riedlingen konnte Buchau schon zweimal siegen (2014: 5:3; 2003: 1:0). Vielleicht gelingt dem Tabellenfünften eine Überraschung?

SV Langenenslingen - SV Uttenweiler (Sa., 16 Uhr). - Der Tabellenelfte mit neuem Trainer, Armin Brutschin, empfängt den Neunten. Im Hinspiel trennte man sich in einem torreichen Spiel mit 3:3. Im Juli 2014 siegte der SVL daheim mit 7:0. Gelingt den Platzherren der vierte Heimsieg, kann er am SV Uttenweiler vorbeiziehen. Neutralisiert werden muss Johannes Jäggle, der schon 14 Treffer erzielte.

FV Neufra/Do. - TSG Ehingen (Sa., 18 Uhr). - Das Spitzenspiel der Liga. Der Zweite trifft auf den Dritten. Der Gastgeber liegt aktuell mit einem Punkt vor der TSG. Ein Spiel weniger hat der FVN auf dem Konto. Bei einem Sieg und Erfolg im Nachholspiel gegen Öpfingen könnte sich der FVN ein Punktepolster anfuttern. Sascha Göbel hofft bei seinem Debüt, als Nachfolger von Paul Rederer, auf den achten Heimsieg.

SGM SC Blönried/SV Ebersbach - SG Altheim (So., 15 Uhr). - Der Tabellenvierte geht gegen den Tabellendreizehnten als Favorit ins Spiel. Die Köhler-Elf ist daheim eine Macht (sechs Siege, ein Remis, eine Niederlage). Im Hinspiel trennten sich die Kontrahenten mit einem Remis (1:1). Die SG ist auswärts immer für Überraschungen gut. Elf Punkte aus acht Spielen sprechen für sich.

SV Hohentengen - SG Öpfingen (So., 15 Uhr). - Die Tabellennachbarn lieferten eine gute Hinrunde ab. Nun sollen die einstelligen Tabellenplätze gefestigt werden. Im Hinspiel gab es ein Remis (3:3). Der SVH schwächelt daheim ein wenig (erst zwei Siege, zwei Remis, vier Niederlagen). Die Statistik spricht aber eindeutig für die Platzherren. Aus den jüngsten vier Begegnungen nahm der Gast nur zwei Punkte mit.

FV Altshausen - SGM SW Rottenacker/Mund. (So., 15 Uhr, in Altshausen). - In Altshausen erinnert man sich noch gerne an den 28. April des vergangenen Jahres. Damals gab es einen 7:0-Sieg für die Platzherren. Ein Erfolg ist für den Gastgeber auch dieses Mal unbedingt notwendig. Aktuell rangiert der FVA auf dem Relegationsplatz. Die Gäste befinden sich im sicheren Mittelfeld. Das zweitbeste Auswärtsteam der Liga will auch in Altshausen punkten.

FV Altheim - SG Hettingen/Inne. (So., 15 Uhr). - In Altheim hat Ex-Torwart Johannes Reutter das Ruder übernommen. Der Abwärtstrend soll gestoppt werden. Gegen den Tabellenletzten wird der sechste Saisonsieg angestrebt. Der Tabellenletzte hofft auf Torjäger Florian Dangel, der es in der Saison schon auf zehn Treffer bringt. Die letzten beiden Begegnungen daheim konnte der FVA immer klar für sich gestalten (6:1, 8:1).