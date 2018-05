Neufra und Hundersingen erreichen Finale

Der FV Neufra und die Sportfreunde Hundersingen stehen im Finale (30. oder 31. Mai) des Fußball-Bezirkspokals. Am Mittwochabend setzte sich der FV Neufra/D. beim letzten verbliebenen A-Ligisten, dem TSV Riedlingen, mit 3:1 durch. Parallel unterlag der SV Uttenweiler zu Hause den SF Hundersingen mit 1:2.

TSV Riedlingen - FV Neufra/D. 1:3 (1:2). - Tore: Tore: 0:1 Fabian Brehm (3.), 0:2 Simon Spies (18.), 1:2 Felix Schmid (27.), 1:3 Fabian Brehm (57./FE). - Zuschauer: 500. - SR: Gaetano Falcicchio (Fulgenstadt). - Tapfer gekämpft, aber am Ende mussten sich die Rothosen den clevereren Neufraern geschlagen geben. Die knapp 500 Zuschauer sahen von Beginn an ein begeisterndes Fußballspiel von beiden Mannschaften. Der TSV Riedlingen hatte bereits nach zwei Minuten die erste Torchance. Fabian Ragg tauchte alleine vor Neufras Torhüter Binder auf, scheiterte aber an diesem (2.). Quasi im Gegenzug machte es Neufra besser. Goalgetter Fabian Brehm war der Endpunkt einer mustergültigen Kombination. Andreas Binder setzte sich durch, spielte den Ball auf Linksaußen Mario Miller, der präzise auf den Kopf von Fabian Brehm flankte. Der Goalgetter des FVN traf per Kopf eiskalt zur 1:0-Führung für den FV Neufra (3.). In der Folgezeit konnte der TSV Riedlingen den Platz, den er im Mittelfeld durchaus von den Gästen bekam, nicht in Torchancen ummünzen. Anders die Gäste, die schnell kombinierten, über die Außen spielten und so zu Chancen kamen. Ein ums andere Mal konnte sich Marco Brendle im Tor des TSV Riedlingen auszeichnen. So bei einem Freistoß von Heckenberger, Brendle tauchte in die kurze Ecke ab. Doch in der 20. Minute erhöhte der FVN. Fabian Brehm nutzte einen Abwehrfehler der Gastgeber, umkurvte mehrere Riedlinger Abwehrspieler und schob den Ball zu Simon Spies. Dieser erhöhte auf 2:0 für die Gäste (20.). In der folgenden Phase wirkten beiden in der Abwehr nicht immer sattelfest. Allerdings benötigte die Mannschaft von Trainer Hans Hermanutz einen Freistoß, um den Anschlusstreffer zu erzielen. In der 28. Minute zog Felix Schmid aus 20 Metern halbrechts ab. Neufras Torhüter Binder blieb nur das Nachsehen (27.). Gegen Ende der ersten Halbzeit lieferte sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Beiden Mannschaften war anzumerken, dass es sich um ein Derby mit hoher Brisanz handelte. Der FV Neufra kam nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel. Die klareren Chancen gingen auf das Konto der Gäste. Zunächst parierte Brendle einen Kopfball von Brehm (54.). Nach einer knappen Stunde zeigte Gaetano Falcicchio (Fulgenstadt) nach einem Foul an Brehm auf den Elfmeterpunkt. Fabian Brehm ließ dem Riedlinger Keeper Brendle keine Chance und erhöhte auf 3:1 für die Gäste (57.), die Vorentscheidung und ein Bruch im TSV-Spiel. Erst als TSV-Rechtaußen Pascal Schoppenhauer eine Freistoßvorlage annahm und die Kugel auf die Querlatte setzte (66.), hatte Riedlingen seine nächste Chance. Dann steckte Fabian Brehm die Kugel zum eingewechselten Thomas Weinberger durch, der alleine auf das Tor zulief, aber an Brendle scheiterte (84.). Kurz danach köpfte Fabian Brehm einen Eckball von Frank Ströbele ans Außennetz. Riedlingens Philipp Baier donnerte die Kugel aus zehn Metern über die Querlatte (89.).

SV Uttenweiler – Spfr Hundersingen 1:2 (1:2). - Tore: 0:1 Marcel Störkle (8.), 1:1 Felix Kötzle (19.), 1:2 Timo Bischofberger (22.). - Z.: 200. - SR: Alexander Nipp (Sig’dorf). - Uttenweiler erwischte den besseren Start: Felix Kötzle kam völlig frei zum Schuss, schloss aber zu unplatziert und direkt auf Gästetorhüter Buzengeiger ab. Uttenweiler versuchte zwar das Spiel zu kontrollieren, leistete sich aber im Aufbauspiel zu viele einfache Fehler und Ballverluste. Einen solchen nutzten die Gäste zu einem Konter, direkt und schnell spielten sie den Ball in die Schnittstelle der Viererkette, Marcel Störkle war zur Stelle und ließ Phillipp Keckeisen mit seinem flachen Schuss in die rechte untere Ecke keine Chance - 0:1 (8.). Auch in der Folge nutzten die Gäste konsequent die Fehler im SVU-Aufbauspiel, ließen aber ihre Möglichkeiten aus. Die größte Möglichkeit gab es nach 14 Minuten, als Christoph Weber kurz vor der Linie rettete. Im Gegenzug gelang Uttenweiler ein schöner Spielzug: Diagonalball von der linken auf die rechte Seite, Flanke von rechts auf den völlig freistehenden Felix Kötzle, der aber aus kurzer Distanz den Ball aber über das Tor jagte. Wenig später wieder ein schöner Angriff des Gastgebers. Felix Kötzle setzte sich nach Zuspiel von Jäggle mit einer Drehung gegen seinen Gegenspieler durch und traf - 1:1 (19.). Doch die Gäste nutzten einen weiteren Ballverlust des SVU im Mittelfeld. Es folgte ein schnelles Zuspiel wieder in die linke Schnittstelle der Viererkette. Timo Bischofberger erhielt den Ball - 2:1 (22.). Uttenweiler versuchte weiter das Spiel zu kontrollieren, leistete sich aber weiter leichtfertige Ballverluste. Doch auch die Gäste waren im Abschluss inkonsequent. Kurz vor der Pause vereitelte Philipp Keckeisen das dritte Tor der Gäste, als er einen Kopfball über die Latte lenkte. Nach dem Wechsel kam Uttenweiler zwar besser ins Spiel und hatte in den ersten 25 Minuten viel Ballbesitz, die Gäste verteidigten aber tiefstehend und aggressiv. So blieb Uttenweiler in Strafraumnähe nur wenig Platz. Zu oft war der letzte Pass ungenau, zu umständlich das Spiel. Die Gäste verlegten sich nun aufs Konterspiel, liefen dabei des öfteren ins Abseits. Zu Beginn der Schlussphase des Spiels hatten die Gäste mit einem Tempogegenstoß in 2:1-Überzahl die große Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden, doch sie vergaben. Trotz fünf Minuten Nachspielzeit gelang es Uttenweiler gegen clevere Gäste nicht, auszugleichen. Ein am Ende nicht unverdienter Sieg der Gäste, dank einer geschlossenen und aggressiven Spielweise.