Neufra schießt Hettingen/Inneringen ab

Der Winter hat zum ersten Mal in dieser Saison zugeschlagen. Nur drei Spiele konnten ausgetragen werden. Die TSG Ehingen pirscht sich mit dem Sieg gegen Blönried/Ebersbach auf Platz drei nach vorne, Neufra ließ der SG Hettingen/Inneringen (7:0) keine Chance und ist Vierter. Der TSV Riedlingen klettert nach dem 4:0-Erfolg in Sigmaringen auf Rang sieben.

TSG Ehingen - SG SC Blönried/SV Ebersbach 4:3 (1:2). - Tore: 1:0 Valentin Gombold (9.), 1:1, 1:2 Marcel Gentner (14., 35.), 1:3 Mark Doehring (48.), 2:3 Valentin Gombold (65.), 3:3 Dominik Gemeinder (83.), 4:3 Marco Wasner (89.). - Das ist nochmals gut gegangen aus Sicht der TSG Ehingen. Die TSG Ehingen tat sich erneut auf dem heimischen Kunstrasen gegen einen ehrgeizigen Aufsteiger schwer. Die schnelle TSG-Führung glich Marcel Gentner nach Standard aus und fügte auch das 1:2 an. Die zweite Halbzeit war kaum angespielt, als die Gäste bereits zum dritten Mal trafen. „Nach diesem 1:3 hatten wir das Spiel komplett in der Hand und haben verdientermaßen die Partie noch gedreht“, sagte TSG-Trainer Roland Schlecker nach dem ersten Ehinger Heimsieg. Von den Gästen kam dann nichts mehr. (ai)

SV Sigmaringen- TSV Riedlingen 0:4 (0:3). - Tore: 0:1 Dennis Altergot (16.), 0:2 Pascal Schoppenhauer (33.), 0:3 Fabian Ragg (37.), 0:4 Pascal Schoppenhauer (90.+2.). - Z.:80. - Da am Nachmittag bereits das Spiel Türk Gücüs abgesetzt war, musste das Spiel auf 11 Uhr vorverelegt werden, zu einer eher ungewöhnlichen Anstoßzeit. Vor überschaubarer Kulisse war früh klar, in welche Richtung sich das Spiel entwickeln würde. Die ersatzgeschwächten Kreisstädter, die ihr Lazarett vergangene Woche noch um Pascal Rataj (Mittelfußbruch) erweitern mussten, fanden überhaupt keinen Zugriff auf die Begegnung. Der Aufsteiger aus Riedlingen dominierte das Spielgeschehen und zwang die Hausherren über den kompletten Spielverlauf in die Defensive. Nach einigen verpassten Chancen gelang Altergot der hochverdiente Führungstreffer. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhten Pascal Schoppenhauer sowie Fabian Ragg auf 3:0 für die Gäste und sorgten damit bereits für die Vorentscheidung. Auch im zweiten Spieldurchlauf blieb das Bild gleich: Der TSV Riedlingen war am Drücker, es kamen keine Zweifel am Auswärtserfolg mehr auf. Pascal Schoppenhauer sorgte mit seinem zweiten Treffer der Partie für den 4:0-Schlusspunkt in der Nachspielzeit. „Durch unsere Verletzungsmisere sind wir derzeit dazu gezwungen Spieler einzusetzen, die leider nicht wirklich bezirksligatauglich sind. Bereits im Spielaufbau haperte es bei uns gewaltig, in der Offensive waren wir dadurch auch schlichtweg zu harmlos. Riedlingen zeigte eine starke Vorstellung und war über die gesamten 90 Minuten das bessere Team. Wir waren heute nicht gut genug und verlieren absolut verdient“, berichtete Sigmaringens Vorsitzender Klaus Unger nach der Partie.

FV Neufra- SG Hettingen/ Inneringen 7:0 (3:0). - Tore: 1:0 Christian Münz (4.), 2:0 Fabian Brehm (36.), 3:0 Christian Münz (45.), 4:0 Robert Henning (51.), 5:0 Fabian Brehm (65.), 6:0 Jonathan Schmid (72.), 7:0 Christian M ünz (75.). - Gelb-Rote Karte: Heiko Stauss (63./SGHI; wiederholtes Foulspiel). - Z.:180. - Der Ex-Landesligist spielte von Beginn an druckvoll und drängte die SGHI in die Defensive. So gelang Christian Münz bereits nach wenigen Minuten der verdiente Führungstreffer. Die erste und sogleich einzige Chance der Gäste gab es Mitte der ersten Halbzeit zu verzeichnen. Diese vereitelte FVN-Schlussmann Ivan Baric jedoch souverän (35.). Im Gegenzug startete Jonathan Schmid über außen durch, seine Hereingabe vollendete Goalgetter Fabian Brehm per Direktabnahme zum 2:0 (36.). Christian Münz sorgte dann kurz vor der Pause sogar für die Vorentscheidung: Im Anschluss an einen tollen Pass von Bernhard Henning traf Münz von der Strafraumkante aus zum 3:0 (45.). Im zweiten Durchgang war dem Aufsteiger bereits die Resignation anzumerken, die Offensivbemühungen der Gäste wurden komplett eingestellt und der FV Neufra blieb tonangebend. So entwickelte sich die Begegnung in ein wahres Torfestival, an dessen Ende die SG Hettingen/ Inneringen mit sieben Gegentoren noch gut bedient war. „Wir waren heute in allen Belangen die bessere Mannschaft. Durch unser schnelles und direktes Spiel dominierten wir das Geschehen klar. Wir erarbeiteten uns Torchancen en masse, auch ein zweistelliges Ergebnis wäre heute denkbar gewesen“, resümierte Neufras Stadionsprecher Ulrich Münst nach Abpfiff der Begegnung.

Abgesagt: FC Laiz - SV Uttenweiler, SV Hohentengen - TSG Rottenacker, SG Altheim - SV Bad Buchau, FV Altshausen - SF Hundersingen, FV Bad Schussenried - FC Krauchenwies/Hausen.