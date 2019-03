Neufra hofft auf seine Auswärtsstärke

Drei Mannschaften aus dem Spitzenquartett waren am vergangenen Wochenende erfolgreich. Nur der FV Neufra, der gegen die TSG Ehingen mit 0:2 unterlag, ging als Verlierer vom Platz. Beeindruckend war der 5:0-Erfolg von Schussenried. Am Tabellenende holten die drei Mannschaften auf den Rängen 14 bis 16 jeweils einen Punkt. Die SG Altheim rutscht immer mehr Richtung Tabellenende.

FC Krauchenwies/Hausen – SV Bad Buchau (Sa., 15 Uhr; Vorrunde: 1:2). - Mit dem Punktgewinn in der Kreisstadt war der FCK/H nicht unzufrieden. Nun will die Mannschaft zu Hause nachlegen. Der Tabellenneunte unterlag daheim gegen Uttenweiler (0:2) und erhofft sich beim FCK einen Erfolg. Zuversichtlich stimmt die Bilanz beim SV. Der FCK hat die vergangenen drei Partien nicht verloren.

TSG Ehingen – Spfr. Hundersingen (Sa., 16.30 Uhr; 4:2). - Beide Teams waren am vergangenen Spieltag erfolgreich. Die Gäste überraschten mit einem 6:1-Sieg in Blönried. Die TSG hofft auf die Fortführung der Serie gegen die Sportfreunde. Ein 4:2 und ein 6:1 stehen zu Buche. Tore scheinen also in dieser Partie garantiert zu sein. Mit einem Auswärtssieg könnte der Gast die 30-Punkte-Marke knacken.

FV Altshausen – SV Uttenweiler (So., 15 Uhr; 0:3). - Vor einer schwierigen Aufgabe steht der FVA. Gegen die beste Abwehr der Liga wird es schwierig, zum Erfolg zu kommen. Im Hinspiel siegte der SVU klar mit 3:0. Das bislang letzte Heimspiel gegen Uttenweiler gewann Altshausen mit 4:2. Gelingt ein ähnliches Ergebnis, wäre dies der dritte Saisonheimsieg.

SGM Blönried/SV Ebersbach – SG Hettingen/Inn. (So., 15 Uhr; 1:2). - Für den Gastgeber ist Wiedergutmachung angesagt. Das 1:6 gegen Hundersingen hat Spuren hinterlassen. Mit 45 Gegentoren kassierte die SGM die zweitmeisten Treffer der Liga. Die bislang letzten drei Spiele der Teams gegeneinander, endeten jeweils mit 2:1 für Hettingen.

TSG Rottenacker – SV Sigmaringen (So., 15 Uhr; 1:1). - Abstiegskampf pur in Rottenacker. Der Zweitletzte empfängt den Drittletzten. Am vergangenen Wochenende holten beide Teams je einen Punkt. Die Gastgeber weisen aktuell eine miserable Heimbilanz auf. Nur ein Sieg und drei Remisspiele in zehn Spielen. Das letzte Treffen in Rottenacker endete mit einem 2:0-Sieg für die Gastgeber. Vielleicht ein gutes Omen?

FC Laiz - SG Altheim (So., 15 Uhr; 3:4). - Acht Punkte weniger auf der Habenseite hat der FC Laiz. Gegen die SG Altheim ist somit ein Dreier Pflicht, wenn die Grün-Weißen den Klassenerhalt noch schaffen wollen. Die Gäste haben aus Laiz bisher noch keinen Punkt mitnehmen können. Auswärts hat die SG Altheim aber immerhin schon zehn Punkte geholt. Die Tagesform wird die Partie wohl entscheiden.

FV Bad Schussenried - TSV Riedlingen (So., 15 Uhr; 0:3). - Einen souveränen Auftritt lieferte der Tabellenführer am vergangenen Wochenende ab. Der 5:0-Sieg gegen Altheim war der gewünschte Auftakt. Pikant, dass der TSV Riedlingen beim 3:0-Sieg im Hinspiel den Violetten die bisher einzige Niederlage bescherte. Es ergibt sich somit in dieser Partie die Chance für den Klassenprimus, sich zu revanchieren. Die Gäste sind seit zwei Spieltagen sieglos.

SV Hohentengen – FV Neufra/Do. (So., 15 Uhr; 4:2). - Der Gastgeber startet mit einem 3:1-Sieg gegen Riedlingen. Die Gäste unterlagen im Spitzenspiel mit 0:2 gegen Ehingen. Der FVN wird somit alles mögliche tun, um die Schwarte auszuwetzen. Bei den beiden jüngsten Auftritten in der Göge setzte es aber jeweils eine Niederlage. Der FVN hofft auf seine Auswärtsstärke. Immerhin konnte die Brutschin-Elf bisher schon siebenmal die drei Punkte aus der Fremde mitnehmen.