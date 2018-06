Neues Trainerduo beim SV Daugendorf

Einige Vereine aus der Region Riedlingen straucheln derzeit ein bisschen: Daugendorf hat den Trainer gewechselt, Betzenweiler wartet noch auf den ersten Sieg 2016 und Bussen ist auch mehr schlecht als recht in der Spur. Der Spieltag ist dreigeteilt. Gespielt wird von Freitag bis Sonntag. Den Auftakt machen heute Emerkingen und Bussen.

SSV Emerkingen – SF Bussen (Fr., 18.30 Uhr, VR 0:1). Der SSV Emerkingen liegt nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz und könnte im Falle eines Sieges einen Schritt nach vorne tun. Die Gäste haben seit der Winterpause schon einige Spiele verloren, doch ist der Relegationsplatz immer noch in Sichtweite.

SpVgg Pflummern-Friedingen – TSV Riedlingen (Sa., 15 Uhr, VR 1:4). - Der Tabellenzweite will sich zu Hause im Riedlinger Lokalderby für die deutliche Vorrunden-Niederlage revanchieren.

SV Betzenweiler – SV Dürmentingen (Sa., 17 Uhr; 2:2). - Nach einer sehr starken Vorrunde hat Aufsteiger SV Betzenweiler seit der Winterpause kein Spiel mehr gewonnen. Da sich die Gäste noch nicht aufgegeben haben, dürfte die Partie offen sein. Beide Mannschaften sind nach der Saison 2014/15 in die A-Liga aufgestiegen.

SV Daugendorf – SGM Ertingen/Binzwangen (Sa., 18.30 Uhr; 3:2). - Der einzige Auswärtssieg gelang Daugendorf in der Vorrunde in Ertingen. Der Gastgeber hat nur noch geringe Chancen auf den Klassenerhalt, doch diese will Daugendorf noch wahren. Der SVD steht vor seinem ersten Spiel unter dem Gespann Max Widmer/Thomas Ruppert, die Günter Haag ersetzen. Die Trennung sei in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt, meinte der SVD-Vorsitzende Stefan Schmid gegenüber unserer Zeitung. Haag hatte die Mannschaft vor einem halben Jahr von Christoph Kappeler übernommen.

Außerdem: Oberdischingen – Allmendingen (2:1); FV S.-Hausen – SG Griesingen (bd. Fr. 18.30 Uhr, 0:1); Öpfingen – Altheim (Sa., 18 Uhr; 1:1); FC Alb – Rißtissen (Sa., 18.30 Uhr, 2:1)