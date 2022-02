Neues berufsbegleitendes Konzept der Technikerschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Fachschule für Technik in Bad Saulgau mit dem Schwerpunkt Maschinentechnik bietet ab dem kommenden September ein neues Unterrichtskonzept für die Weiterbildung in Teilzeit an. Der Unterricht findet nun jeden Montag von 14 bis 19 Uhr und jeden Freitag ganztägig statt. Dadurch wird die Belastung der Schüler:innen weniger, die seither nach einem langen Arbeitstag im Betrieb an drei Abenden bis 20:45 Uhr und teilweise samstags die Schulbank gedrückt haben. Die Schulleitung erhofft sich von diesem Konzept auch eine Befürwortung seitens der Betriebe, die ihre motivierten Mitarbeiter nach dem Gesellenabschluss nicht für eine Vollzeitweiterbildung verlieren, sondern diese hier berufsbegleitend fördern können. Im Unterschied zu der Weiterbildung in Vollzeit über zwei Jahre, wird der Unterrichtsstoff in Teilzeit auf vier Jahre verteilt. Auch werden für den Teilzeitkurs nur die Hälfte der erforderlichen 18 Monate Berufserfahrung vorausgesetzt. Somit können Absolventen der jetzigen Winterprüfung 2021/2022 bereits im September einsteigen! Anmeldungen sind jederzeit möglich. Weitere Hinweise können der Homepage der Willi-Burth-Schule entnommen werden: www.gbs-badsaulgau.de.