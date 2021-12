Neues Anmeldeverfahren für die Impfaktion am Sonntag

Das mobile Impfteam kommt am Sonntag, 19. Dezember, von 10 bis 18 Uhr in die Stadthalle Bad Saulgau. Geimpft wird nur nach Voranmeldung, diesmal an den Weihnachtshütten in der Innenstadt.

Impftermine gibt es an den Hütten in der Fußgängerzone am Mittwoch, 15. Dezmber, von 16 – 19 Uhr. Impfwillige bekommen bei der Anmeldung bereits die Impfunterlagen, die ausgefüllt zur Impfung am Sonntag mitgebracht werden müssen. Es werden verbindliche und personalisierte Impftermine vergeben. Eine Impfung ohne Termin ist nicht möglich. „Uns ist eine einfache und reibungslose Anmeldung zur Impfung wichtig und es muss auch jeder die Möglichkeit haben sich anmelden zu können“ sagt Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck der als Leiter des Krisenstabs die Koordination übernommen hat. Die Vergabe der Impftermine plant die Stabsstelle Brand und Bevölkerungsschutz der Stadt Bad Saulgau in Zusammenarbeit mit den örtlichen Hilfsorganisationen (DLRG Ortsverein Bad Saulgau, DRK Ortsverein Bad Saulgau und Feuerwehr Bad Saulgau). Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich.