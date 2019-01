Neuer Vorstand soll Kneipp-Verein am Leben erhalten

Dr. Hans-Georg Eisenlauer ist 2016 als Vorsitzender des Kneipp-Vereins Bad Saulgau in die Bresche gesprungen, als der Verein kurz vor seiner Auflösung stand. Eisenlauer führte nach seiner Wahl den Verein wieder in ein ruhiges Gewässer und will noch dieses Jahr vor Ablauf seiner Amtsperiode im kommenden Jahr den Vorsitz abgeben, zumal er außerdem Vorsitzender des Kneipp-Vereins Aulendorf und kommissarischer Leiter des Landesverbands ist.

„Es ging alles etwas drunter und drüber“, sagt Hans-Georg Eisenlauer über die Vergangenheit, bevor er sich 2016 notgedrungen dazu bereit erklärt hatte, als Vorsitzender des Kneipp-Vereins Bad Saulgau mit knapp 30 Mitgliedern zu kandidieren. Das Ziel des Landesverbands sei damals gewesen, den Kneipp-Verein Bad Saulgau am Leben zu erhalten.

Die Vereinssatzung lässt zu, dass der Hauptversammlung vor drei Jahren ein Vorsitzender ausreichte und weder ein Stellvertreter noch Kassierer und Schriftführer gewählt werden mussten. Auch finanziell sei der Verein vor seinem Amtsantritt im Minus gewesen. „Inzwischen steht die Kasse aber wieder auf Null. Es herrschen nach einer schwierigen Zeit geordnete Verhältnisse“, ergänzt Eisenlauer, der deshalb den Zeitpunkt für richtig hält, „dass der Verein wieder von einem ortsansässigen Leitungs-Team geführt wird“ – mit Vorsitzendem, Stellvertreter, Schriftführer und Kassierer.

Ernährung und Bewegung

Der Kneipp-Verein Bad Saulgau wurde 1929 gegründet und hat das ganzheitliche Naturheilverfahren nach Sebastian Kneipp den Menschen in Bad Saulgau und Umgebung zugänglich gemacht. Das ganzheitliche Gesundheitskonzept von Kneipp bietet Prävention sowohl für die körperliche, als auch für die psychische Gesundheit. „Es geht darum, dass Krankheiten mit Kneipps Ansatz vermieden werden“, sagt Eisenlauer. Gesunde Ernährung und Bewegung seien wichtig, um das Immunsystem zu stärken. „Das Naturheilverfahren nach Kneipp etabliert sich immer mehr in den Lebenswelten, in Kindergärten, in Schulen, am Arbeitsplatz sowie in den Pflegeheimen und Reha-Kliniken“, so Eisenlauer, der für die Mitglieder Gesundheitsvorträge und Workshops organisiert hatte. Viel mehr Veranstaltungen kamen nicht zustande, weil Eisenlauer zum einen kommissarischer Leiter des Landesverbands und zum anderen seit zehn Jahren Vorsitzender des Aulendorfer Kneipp-Vereins ist.

„Wir brauchen dringend frisches Blut, damit der Kneipp-Verein eine Zukunft hat“, sagt Eisenlauer. Aus den Reihen der Mitglieder komme für den Vorstand aus Altersgründen niemand in Frage. „Es müssen sich an Naturheilkunde Interessierte finden, die bei der Rettung des Vereins aktiv beteiligt sein wollen und sich vorstellen können, in einem ganz neuen Vorstandsteam ein Amt zu übernehmen“, ergänzt Eisenlauer.

Ihm zur Seite steht Doris Fritz, Geschätftsführerin und Vereinsberaterin des Landesverband. Fritz koordiniert die Suchaktion nach Freiwilligen, die sich für die Kneipp-Idee begeistern können. Die Verwaltungsaufgaben des Kneipp-Vereins übernimmt indes auch der Landesverband. Und Fritz ist ähnlich optimistisch wie Eisenlauer, dass der Kneipp-Verein Bad Saulgau weiter existieren kann. „Von Nutzen wären“, so Fritz, „ein wenig Zeit, etwas Organisationstalent sowie Führungs- und Schafferqualitäten.“ Sollte die Suche erfolgreich enden, könnte dieses Jahr noch in einer außerordentlichen Hauptversammlung der Nachfolger von Hans-Georg Eisenlauer gewählt werden.