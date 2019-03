Neuer Rekord bei den Sportabzeichen

Im vollbesetzten Foyer der Stadthalle ist am Freitagabend die Verleihung der Sportabzeichen 2018 über die Bühne gegangen. Mit 205 erfolgreichen Teilnehmern wurde ein Rekordergebnis erzielt, wobei 85 Erwachsene und 120 Kinder und Jugendliche die Anforderungen ihrer jeweiligen Altersklasse meisterten.

Wer sich für den Erwerb des Sportabzeichens entscheidet, wählt aus einem Leistungskatalog, der seiner Altersstufe entspricht, vier Disziplinen aus. Danach heißt es trainieren, trainieren, trainieren. Denn es gilt, die erforderlichen Zeiten bei Läufen, beim Schwimmen oder Radfahren zu erreichen ebenso wie die Distanzen bei Sprüngen und Würfen. Ob dies gelungen ist, wird gegen Ende der Saison durch Mitglieder des Organisationsteams per Stoppuhr und Maßband ermittelt. Im Jahr 2018 ist dies einer Rekordzahl von Teilnehmern gelungen, wie Werner Beller, der Sprecher des Organisationsteams, mit sichtlichem Stolz berichtete. Ob Doris Schröter wohl mal schätze, wie viele Absolventen dies seien?, fragte er augenzwinkernd in Richtung der Bürgermeisterin. „1200, passend zum Stadtjubiläum“, ertönte es aus der ersten Reihe.

Enormer Einsatz

Angesichts von 181 ausgegebenen Abzeichen im Jahr 2017 war dies allerdings deutlich zu hoch gegriffen. Der neue Rekord stehe jetzt bei sensationellen 205 erfolgreichen Bewerbern, ließ Beller verlauten. Doris Schröter wiederum betonte ihren Respekt für die Leistungen der Sportler. Ein großes Dankeschön richtete Schröter an das Organisationsteam mit Werner und Roswitha Beller, Brigitte Netzer, Stefanie Weishaupt, Edwin Brillisauer, Hubert Klein und Moritz Heinen, die ehrenamtlich einen enormen Einsatz an Zeit erbracht hätten.

Dieser Aussage schloss sich Martin Blaser, Vorsitzender des TSV Bad Saulgau, an, der die Unterstützung von Seiten des sportlichen Dachvereins zusicherte.

Ralf Hochbauer war für die Hohenzollerische Landesbank vor Ort und ermutigte die Sportabzeichen-Macher, sich bei finanziellen Engpässen per Antrag an die Stiftung der KSK zu wenden. Anschließend hieß es für die drei Gastredner an die Arbeit, denn sie hatten die Aufgabe übernommen, den Besitzern des Sportabzeichens 2018 per Händedruck die zugehörige Urkunde mit Anstecknadel zu überreichen. Da das Sportabzeichen ein Ehrenzeichen ist, darf die Nadel, so Werner Beller, offiziell als Orden getragen werden. Bei manchen Berufsbildern, etwa dem Polizeidienst oder der Feuerwehr, gehöre das Sportabzeichen sogar zu den Einstellungsbedingungen. Außerdem verwies Beller auf zwei Besonderheiten in Sachen Sportabzeichen, die es exklusiv in Bad Saulgau gibt. So wird eine „ewige Rangliste“ geführt, in die Sportler nach dem Erreichen von mindestens zehn Abzeichen aufgenommen werden. Sie verbleiben darin auch dann, wenn sie ihre aktive Phase beendet haben. Spitzenreiter ist hier Josef Kiene, der eine Sammlung von 54 Abzeichen besitzt.

Weitere Besonderheit

Als weitere Besonderheit gilt das Familienabzeichen, das erreicht wird, wenn mindestens drei Familienmitglieder aus zwei Generationen bei der Abnahme des Sportabzeichens erfolgreich waren. 2018 konnte dieses 15-mal vergeben werden, wobei die Familie Leitz-Hilzinger mit sechs Teilnehmern die Liste anführt. Für Teams und Vereine, die mindestens zehn Personen zum Erwerb des Sportabzeichens melden, gibt es ebenfalls eine Rangliste, bei der die Handballjugend die Nase vorn hatte. Hier verpflichteten sich 65 Teilnehmer zum Mitmachen, die aus der weiblichen C- und D-Jugend sowie aus der gemischten E-Jugend stammten. Auch dieses Jahr gibt es bei unverändertem Reglement die Möglichkeit, das Sportabzeichen zu erwerben.