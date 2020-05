Neuer Recyclinghof erweitert die Öffnungszeiten

Vor den Recyclinghöfen im Landkreis Sigmaringen bilden sich in Zeiten von Corona längere Warteschlangen – zum Unmut vieler ungeduldiger Bürger. Eine Entspannung bahnt sich auf dem neuen Recyclinghof an der Moosheimer Straße in Bad Saulgau an, wo die Öffnungszeiten erweitert werden. SZ-Redakteur Dirk Thannheimer hat sich darüber mit Holger Kumpf, technischer Leiter der Kreisabfallwirtschaft, unterhalten.

Herr Kumpf, vor welchen Herausforderungen stehen die Recyclinghöfe im Kreis Sigmaringen aktuell?

Die Recyclinghöfe des Landkreises waren schon vor der Corona-Pandemie gut frequentiert. Nun kommt hinzu, dass derzeit natürlich auch auf den Recyclinghöfen die Abstandsregeln eingehalten werden müssen. Um dies gewährleisten zu können, ist die Einfahrt nur einer begrenzten Anzahl an Bürgern gestattet. Während Stoßzeiten wie beispielsweise am Freitag und Samstag führt dies dann leider zu längeren Wartezeiten. Gleichzeitig tun unsere Mitarbeiter auf den Recyclinghöfen ihr Möglichstes, damit der Betrieb zügig und sicher abläuft und die Wartezeiten so gering wie möglich bleiben. Leider müssen wir auch feststellen, dass einzelne Mitbürger für die Situation kein Verständnis haben und ihren Ärger Vorort an den Mitarbeitern auslassen. Um dies zu vermeiden, empfiehlt es sich, sofern möglich, das Angebot der Recyclinghöfe unter der Woche wahrzunehmen, da dort meist keine oder nur geringe Wartezeiten zu verzeichnen sind.

Welche Corona-Schutzmaßnahmen wurden für Bürger und Mitarbeiter organisiert?

Um die Abstandsregeln beim Abladen der Abfälle gewährleisten zu können, ist nur die Einfahrt einer begrenzten Anzahl an Bürgern gestattet. Die Mitarbeiter sind angewiesen zu den Anlieferern zwei Meter Abstand zu halten.

Wie sind die Wartezeiten im Kreis und bei Alba so ungefähr?

Die Wartezeiten können am Freitagnachmittag und Samstag bis zu einer Stunde betragen. Dies gilt auch für die Umschlagstation bei der Firma. Unter der Woche gibt es meist keine oder nur geringe Wartezeiten.

Warum lassen sich die Öffnungszeiten nicht großzügig verlängern?

Die Arbeitszeit und die Anzahl der Mitarbeiter ist begrenzt. Schon jetzt fordert die Corona-Pandemie erhebliche Mehrarbeit und Überstunden unserer Mitarbeiter.

Welche Verbesserungen sind zu erwarten?

Die Öffnungszeiten des neu umgebauten Recyclinghofs in Bad Saulgau werden ab dem 9. Juni von drei auf fünf Tage die Woche erweitert. Die Abgabe erfolgt hier dann für die meisten Wertstoffe komfortabel und auch zeitsparender von oben. Aufgrund des erweiterten Angebots auf dem Recyclinghof in Mengen und Bad Saulgau wird dann wie geplant die Annahme von Abfällen bei der Firma im Auftrag des Landkreises zum 30. Juni eingestellt. Ab dem 1. Juli können bei Alba Abfälle dann nur noch zu den Konditionen der Firma abgegeben werden. Durch die Einführung der Datenmatrix als Nachweis für eine Gebührenveranlagung soll die Nutzung der Entsorgungsanlagen des Landkreises den Gebührenzahlern unseres Landkreises vorbehalten sein. So wollen wir dafür sorgen, dass Menschen, die keine Gebührenzahlen, den Recyclinghöfen künftig fernbleiben. Wer unter der Woche nicht auf den Recyclinghof kann und Wartezeiten am Wochenende vermeiden möchte, dem empfehlen wir Papier, Pappe, Kartonagen und Verpackungen wenn möglich vor Ort durch die blaue Tonne und den Gelben Sack abholen zu lassen und Depotcontainer für Altglas zu nutzen.

Wie ist die Lage bei uns im Vergleich zu anderen Kreisen?

Im Gegensatz zu anderen Landkreisen waren die Wertstoffhöfe im Landkreis Sigmaringen während den vergangenen zwei Monate durchgehend zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Auch die zentrale Entsorgungsanlage in Ringgenbach war im Gegensatz zu anderen Landkreisen durchgehend geöffnet, auch wenn hier im Zeitraum vom 18. März bis zum 2. Mai keine kostenpflichtigen Abfälle angenommen werden konnten. Eine Voranmeldung mittels Terminvergabe wie dies in anderen Landkreisen zum Teil praktiziert wurde oder wird ist nicht erforderlich. Verlängerte Wartezeiten sind wie beim Einkaufen, im Möbelhaus, im Baumarkt oder beim Frisör auch bei uns auf den Recyclinghöfen und Entsorgungsanlagen leider unumgänglich.