Neuer Kurs für Nachbarschaftshilfe-Gruppen

Die organisierten Nachbarschaftshilfe-Gruppen im Landkreis Biberach bieten seit Jahrzehnten Hilfen im Haushalt und betreuende Unterstützung für Senioren, dementiell Erkrankte, behinderte Menschen, pflegende Angehörige und für Familien in Not an. Die Helferinnen sind auf freiwilliger Basis tätig und erhalten eine Aufwandspauschale. Sie werden von einer örtlichen Einsatzleitung begleitet, die Hilfeanfragen entgegen nimmt und die stundenweisen Einsätze der Helferinnen koordiniert.

Zur Vorbereitung auf das freiwillige Engagement der Helferinnen bietet die Katholische Arbeitsgemeinschaft den organisierten Gruppen einen Einführungskurs für neue Mitarbeiterinnen und Interessierte.

Der Einführungskurs startet ab 19. Oktober um 14 Uhr. Es sind insgesamt zehn Termine entweder online per Zoom oder in Präsenz inm Gemeindehaus in Bad Saulgau. Die Inhalte des Kurses sind unter anderem: Aufgaben der Nachbarschaftshilfe, Einführung in die Kinästehtik, Gesprächsführung bei den zu versorgenden Menschen, Beschäftigungsmöglichkeiten bei Senioren und Demenzbetroffenen, Krankheitsbilder im höhreren Alter, gesundheitsfördernde Maßnahmen, Entlastungsmöglichkeiten für Pflegende Angehörige, Grenzen und Möglichkeiten als Ehrenamtliche.

Ein Teilnehmerbeitrag wird erhoben, den die örtlichen Träger in der Regel übernehmen.