Schwaben trifft Westfalen: An der B32 eröffnet ein neuer Imbiss

Der Imbiss „Zum Hungrigen Löwen“ hat am 1. September an der Martin-Staud-Straße eröffnet. Der Imbisswagen steht direkt an der B 32 – auf dem Platz, wo früher Ritas Zauberküche stand. Der 25-jährige Marec Hasenbeck aus Hochberg führt den Betrieb und kann sich dabei auf die Unterstützung von seinen Angehörigen verlassen.

Der Vater, die Oma, die Schwester, die Ehefrau: Marec Hasenbeck hat seine Familie dafür begeistern können, einen Imbiss zu betreiben. Und er braucht die Unterstützung seiner Angehörigen, weil der Imbiss täglich von 10 bis 22 Uhr, am Freitag und Samstag sogar bis 2 Uhr nachts geöffnet hat, damit auch die Gäste der Diskothek Mausefalle ihren Hunger stillen können.

Der Imbiss „Zum hungrigen Löwen“ steht direkt an der B 32. (Foto: Dirk Thannheimer)

„Wir sind trotzdem noch auf der Suche nach Personal“, sagt Marec Hasenbeck. Sein Vater Andreas hatte früher schon einen Imbiss in Ennepatal in Nordrhein-Westfalen betrieben. Nach dem Umzug nach Bad Saulgau sei es der Wunsch seines Vaters gewesen, auch in Bad Saulgau einen Imbiss zu eröffnen. In der komplett sanierten Küche frittiert er die Pommes, brät die Currywurst und würzt das Schaschlik.

Große Außenterrasse

Entstanden ist eine Mischung aus Imbiss und Bistro mit einer etwa 100 Quadratmeter großen Außenterrasse. „Ich bin sehr zufrieden, wie alles geworden ist“, sagt Marec Hasenbeck, der am Eröffnungstag zur Mittagszeit die ersten Gäste höchstpersönlich bediente.

„Mir ist viel an einer persönlichen Ebene gelegen“, ergänzt Hasenbeck, der sich auch nicht zu schade ist, das bestellte Essen in einem Umkreis von 15 Kilometern auszuliefern – auch das gehört zum Service des Imbisses.

Auf der Speisekarten steht unter anderem Currywurst mit Pommes. (Foto: Dirk Thannheimer)

Wie er auf den Namen „Zum hungrigen Löwen“ kommt? Löwe ist sein Sternzeichen, Löwe ist das Wappentier von Bad Saulgau. Marec Hasenbeck ist indes optimistisch, dass er mit dem modernen Imbiss auch viele junge Menschen erreicht, die sich dort treffen sollen.

„Ich bin mir sicher, dass der Imbiss angenommen wird.“ Auf der Speisekarte stehen aus Heimatverbundenheit westfälische Gerichte gepaart mit schwäbischer Küche. Immer freitags bietet der Imbiss Frisches vom Grill mit Cocktails an. Und schon hielt das nächste Auto an, um den neuen Imbiss auszuprobieren.