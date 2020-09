Neuer Dekanatsrat kommt erstmals zusammen

Der Dekanatsrat des katholischen Dekanats Saulgau hat sich nach den Kirchengemeinderatswahlen im März nun nach einiger Verzögerung neu konstituiert. Wie Dekanatsreferent Philipp Friedel mitteilt, gehören dem knapp 50-köpfigen Gremium unter dem Vorsitz von Dekan Peter Müller Vertreter der 30 Kirchengemeinden, der Pfarrer, der kirchlichen Verbände und Einrichtungen sowie des Klosters Sießen an.

Im Mittelpunkt der ersten Sitzung standen die Wahlen für verschiedene Ämter. Ekkehard Falk aus Fleischwangen wurde erneut zum gewählten Vorsitzenden des Dekanatsrats gewählt. Sabine Thomma aus Boos wurde als stellvertretende gewählte Vorsitzende gewählt und folgt dabei auf Karl Schäfer, der dieses Amt nach zehn Jahren abgab. Der Dekanatsrat trägt zusammen mit dem Dekan die Verantwortung für die Erfüllung der Aufgaben des Dekanats. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre.

Der geschäftsführende Ausschuss bereitet die Sitzungen des Dekanatsrats vor und nimmt die laufenden Aufgaben wahr. In diesen Ausschuss wurden gewählt: Michael Femmer aus Mengen, Schwester Maria Agnes Kienzler vom Kloster Sießen, Armin König aus Wolfartsweiler, Alwin Lutz aus Moosheim und Wolfgang Sekul aus Ebersbach.

Weitere stimmberechtigte Mitglieder sind Dekan Peter Müller, der gewählte Vorsitzende Ekkehard Falk und seine Stellvertreterin Sabine Thomma. Beratende Mitglieder sind Dekanatsreferent Björn Held, Leiter des Verwaltungszentrums Riedlingen Matthias Mennig und Egon Oehler als Vertreter des Dekanats Saulgau im Diözesanrat. Jürgen Zimmerman wird künftig das Dekanat im Vorstand der Telefonseelsorge Oberschwaben-Allgäu-Bodensee vertreten. Egon Oehler vertritt ihn in dieser Position. Zudem wurde ein Wahlausschuss gebildet für die anstehende Diözesanratswahl, die vom 7. Dezember 2020 bis zum 8. Januar 2021 stattfindet.

In der konstituierenden Sitzung haben sich auch neue Gesichter im Dekanat vorgestellt. Zum einen trat im September Gemeindereferentin Kerstin Ploil als Seelsorgerin für Menschen mit Behinderung in den Dekanaten Biberach und Saulgau ihre Stelle an. Zum anderen ist Carmen Ibach als katholische Schuldekanin nun zuständig für die Religionslehrer an Grund- und Werkrealschulen sowie Förderschulen. Beide wurden mit einem kleinen Blumenstrauß begrüßt.

In der Sitzung stellte das katholische Jugendreferat seine Arbeit vor und appellierte an die Gemeindevertreter, gerade jetzt in der Corona-Krise auf Jugendliche zuzugehen und wenn möglich Räume zur Begegnung zu schaffen. Peter Grundler von der Caritas-Region Biberach-Saulgau berichtete vom sozialen Wohnungsprojekt „Türöffner“ und vom Covid-19-Hilfsfond.