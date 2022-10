Neuer Blumenladen bereichert Innenstadt

In der Dreikönigsgasse 5 bietet Inhaber Hakan Acar seit Kurzem in der Bad Saulgauer Innenstadt mit dem „Blumengarten“ ein vielseitiges Angebot rund um das Thema Floristik.

Nicht ohne Grund erinnert der Name des neuen Blumenladens an den von Dieter und Ursula Braun geführten Blumengarten beim Thermalbad, hat Inhaber Hakan Acar doch nach seiner Ausbildung zum Kaufmann beim Ehepaar Braun gearbeitet und dort im Floristenhandwerk seine Berufung gefunden. Noch an dem Tag, als die Schließung des Blumengartens bekannt wurde, hat er sich auf die Suche nach Mitarbeitern für einen neuen „Blumengarten“ gemacht. Und auch der ehemalige Kassentresen, der heute im neuen Geschäft als Pflanztisch dient, erinnert an die Geschichte des Blumengartens.

Von Schnittblumen über Trauer- und Gedenkfloristik bis zu Hochzeiten und Grünpflanzen bietet Hakan Acar alles rund um das Thema Floristik, Blumen und Pflanzen. Seinen Mitarbeiterstamm hat er bereits erweitert und beschäftigt aktuell vier gelernte FloristInnen. Sehr wichtig ist ihm, immer über die neusten Trends informiert zu sein. So nimmt er regelmäßig an Schulungen teil und hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Seminare belegt und sich auch bei anderen Gärtnern weitergebildet. Und um die Qualität der Blumen und Pflanzen sicherzustellen, die später in seinem Geschäft verkauft werden, fährt Hakan Acar 1-2 Mal/Woche in den Blumengroßmarkt z.B. nach Frankfurt, um dort vor Ort die Ware persönlich auszuwählen. Bei einem Besuch von Alexandra Lott als Vertreterin des Gewerbevereins UBS und Ilona Boos von der Wirtschaftsförderung hießen beide Hakan Acar in Bad Saulgau willkommen. „Ein zweiter Blumenladen in der Innenstadt ist eine große Bereicherung für unseren Einzelhandelsstandort“, so Wirtschaftsförderin Ilona Boos, die insbesondere auch das Engagement des jungen Existenzgründers würdigte, in aktuell gerade nicht einfachen Zeiten den Sprung in die Selbständigkeit zu wagen. Gemeinsam wünschten sie dem jungen Existenzgründer viel Erfolg mit seinem „Blumengarten“.