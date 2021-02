Neue Jugendreferentin und ein neues Jugendhaus

Die katholische Seelsorgeeinheit Bad Saulgau hat eine neue Jugendreferentin. Nikola Schmid ist 33 Jahre alt und war bevor sie im Januar in Bad Saulgau kommt nach Weltreise, einem Einsatz als Filialleiterin und Elternzeit nach Bad Saulgau. Zu einer ihrer Aufgaben gehört auch, das geplante Jugendhaus der katholischen Kirchengemeinde in Bad Saulgau mit Leben zu füllen.

Ausgerechnet während der Corona-Krise: Nikola Schmid ruft die Jugendlichen in Bad Saulgau zum Verzicht in der Fastenzeit auf. Vielen fehlen schon jetzt so wichtige Kontakte mit Freunden und Schulkameraden. Doch die 33-Jährige baut den Frust und in der Aktion „Fasten ... das auch noch???“ mit ein und spielt die Aktion über Social-Media-Kanäle wie Instagram unter #fastenauchnoch.

„Aus dem Verzicht kann sich Positives entwickeln“, sagt die neue Jugendreferentin. Sie weiß es aus eigener Erfahrung. „Wenn ich nicht so aufs mein Handy schaue, kann ich mich vielleicht besser für das öffnen, worauf es wirklich ankommt.“ Jugendliche sollen Fotos von ihren persönlichen Fastenaktionen unter dem Hashtag zu posten. Jeden Tag möchte sie ein Fastenbild des Tages aus den geposteten Fotos auswählen. Dazu gibt es dienstags, donnerstags und samstags jeweils einen Livestream mit Impulsen, Texten, Lieder und den Fotos.

Den aufwändigen Flyer zur Aktion hat die 33-jährige selbst gestaltet. Wie das geht, lernte sie im technischen Gymnasium in Ravensburg, wo sie mit dem Schwerpunkt „Mediengestaltung“ Abitur machte. Aufs Gymnasium kam sie über den Umweg Hauptschule und Wirtschaftsschule. Nach dem Abi verdiente sie ein Jahr lang Geld, um sich eine Auszeit zu finanzieren. Über ein Jahr war sie in der Welt unterwegs: USA, Kanada, Neuseeland, Australien und Japan. In Australien jobbte sie in einem Hostal, um die Reisekasse wieder aufzufüllen, und traf dort ihren aus Wales stammenden Partner. Mit ihm lebt sie heute zusammen in Weingarten. Sie studierte Theologie in Innsbruck. Um ihr Studium zu finanzieren arbeitete sie in einem Kleidergeschäft, bildete sich weiter und bekam die Berechtigung zur Ausbildung in dieser Branche. In einem Modegeschäft in Ravensburg arbeitete sie schließlich als Filialleiterin. Nach der Geburt des heute anderthalbjährigen Sohnes ging sie in die Elternzeit.

Als Theologin bewarb sie sich auf eine für eine Sozialpädagogin ausgeschriebene Stelle der Jugendreferentin in Bad Saulgau und wurde genommen. Ihre ersten Erfahrungen sind positiv: „Ich darf hier Ideen einbringen und meine Vorschläge werden angenommen.“ Es gebe tolle Gruppen, sogar Kirchenbands in den Gemeinden der Seelsorgeeinheit. „Die Jugendlichen freuen sich, dass jetzt jemand als Ansprechpartner für sie da ist“. Eine erste digitale Gruppenstunde sei zwar schleppend angelaufen, zum Schluss lief sie aber sehr gut. Man habe gemerkt, wie sehr den Jugendlichen der gemeinsame Austausch wichtig ist.

Eine wichtige Aufgabe der neuen Jugendreferentin wird es sein, das geplante Jugendhaus der katholischen Kirchengemeinde in der Blauwstraße zusammen mit den Jugendlichen mit Leben zu füllen. Dafür soll das frühere Haus der Caritas genutzt werden. Dort wird die Jugendreferentin - neben der Schulpastoral und dem Jugendreferat – ein Büro bekommen. Es wird dort Räume für die Gruppen geben. „Die Jugendlichen freuen sich drauf und wollen sich einbringen und sie wollen mithelfen, selber mithelfen und ihre Räume streichen oder die Grillstelle bauen.“ Hinter dem Hause befinde sich ein „toller, großer Garten“.

Jugendliche für die Kirche begeistern, in Zeiten, in denen die katholische Kirche hart in der Kritik steht?„Ich will mit den Jugendlichen in Dialog treten und Sachen offen ansprechen“, so Nikola Schmid. Sie möchte vermitteln, dass Kirche mehr sei als das Kirchengebäude oder der Pfarrer. „Kirche ist die Gemeinschaft der Gläubigen.“ Sie selbst hat diese Erfahrungen der Gemeinschaft beim Weltjugendtag in Köln gemacht, wo sie mit anderen Jugendlichen auf der Straße tanzte. Auf ihrer Weltreise lernte sie in Nordamerika die besondere Art der Marienverehrung bei Mexikanern mit. In Australien setzte sie sich mit Naturreligionen auseinander.

Ihren persönlichen Glauben hat ihr die Familie mitgegeben. Sie wohnte und wohnt in Weingarten, „mit dem Blick auf die Basilika“. Sie war Ministrantin und auch Oberministrantin. „Der Blutfreitag ist bei uns immer etwas ganz Besonderes“. Gemeinschaft pflegt sie auch in ihrer Familie. Die Familie hatte eine kleine Landwirtschaft. Den Hof baute die Familie um, Mutter – der Vater, er war Metzgermeister, starb vor einigen Jahren - und die Familien ihrer Geschwister haben dort abgeschlossene Wohnungen.

Und sie will auch innerhalb der Kirche etwas bewegen: „Ich kann mich nicht beschweren, wenn ich es nicht versuche.“ Deshalb hat sich die 33-Jährige auch in den Diözesanrat der Diözese Rottenburg-Stuttgart wählen lassen, wo sie im Teilausschuss für Jugendliche und Familie mitarbeitet.