Neue Fasnetsfiguren werden vorgestellt

Der Verband Alb-Bodensee oberschwäbischer Narrenvereine (VAN) hat sich vor kurzem im Dorfgemeinschaftshaus Braunenweiler zu ihrem Frühjahrssenat getroffen. Namens der Gastgeber, der Narrenverein „Rote Nähre“ Braunenweiler ,konnte dessen Vorsitzender Michael Kessler die Vertreter aller Mitgliedsvereine begrüßen. Gleich zu Beginn stellte Ortsvorsteher Berthold Stützle Braunenweiler mit seinen vielfältigen Vereinsaktivitäten vor. Ein Beispiel lieferte die Rope Skipping-Gruppe des SV Braunenweiler, wie sich Seilhüpfen mit Geschicklichkeit zum Hingucker entwickeln kann. Auch Kanzelarin Sabine Heinzelmann und der Präsident Uli Hennes freuten sich sehr darüber, dass alle 56 Mitgliedsvereine von Stetten unter Holstein im Landkreis Reutlingen bis zum bayerischen Weißensberg im Landkreis Lindau anwesend waren. Präsident Uli Hennes würdigte diese Vollzähligkeit als Zeichen des Zusammenhalts, dem auch die schwierige Zeit der Coronapandemie nichts anhaben konnte.

Auch wenn die VAN-Veranstaltungen in der vergangenen Fasnet dem Virus zum Opfer fielen, gab es die Fasnet, wenn auch coronakonform und in kleinerem Format, doch. Ganz nach dem Motto „Zurück zu den Anfängen“ wurde mit viel Kreativität Dorffasnet gefeiert, was vor allem den Kindern zugute kam. Davon berichteten die Regionsvertreter Ruben Hölz (Alb), Lothar Hund (Bodensee) und Klaus Wäscher (Oberschwaben). Einen Überblick über die Finanzen des VAN gab die Schatzmeisterin Anja Würtele, die ebenfalls die Pandemie gut überstanden haben. In der Hoffnung, dass 2023 die Fasnet wieder ihren regulären Verlauf nimmt, plant der VAN sein schon zweimal verschobenes Verbandstreffen am 15. Januar 2023 in Ummendorf durchzuführen. Dies ist dann auch die Plattform für das 33-jährige Jubiläum des VAN. Zur festen Größe des Frühjahrssenats gehört die Vorstellung neuer Fasnetsfiguren. So stellte der Narrenverein Wilsingen die neue Figur, den „Schmid“, vor. Der „Mond Benze“ gehört neu zum Narrenverein Binzwangen, während der Narrenverein Mühlhofen wieder ihren „Till“ neu belebt hat.