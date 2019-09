Neue Führung im Bad Saulgauer Spitzenhotel

Wechsel an der Spitze der Kleber Post in Bad Saulgau: Regine Reisch (55) übernimmt die Geschäftsführung des Hotels mit Restaurant. Damit tritt sie die Nachfolge von Michael Roensch an, nachdem dieser bereits Anfang August überraschend gekündigt hatte und bereits nicht mehr als Geschäftsführer arbeitet. Unterstützt wird Regine Reisch in der Geschäftsführung vom stellvertretenden Geschäftsführer in der Kleber Post, Rainer Lambrecht.

Es handle sich „wohl um persönliche Gründe“, sagt Regine Reisch über die Beweggründe für die Kündigung von Michael Roensch. Die Nachricht überrascht auch deshalb, weil Michael Roensch mit der Familie Reisch verwandtschaftlich verbunden ist. Er ist der Schwager von Regine Reisch.

„Als sich die Frage stellte, wer es weitermacht, war diese Entscheidung für uns gleich klar“, sagt Regine Reisch. „Die Kleber Post ist für uns eine Herzensangelegenheit, deshalb geben wir sie nicht in fremde Hände“, so die neue Geschäftsführerin. Es soll nahtlos weitergehen, eine Vakanz werde es nicht geben. Die neue Geschäftsführerin arbeitet bereits seit einigen Tagen im Hotel. Derzeit absolviere sie einen „Crash-Kurs“ und durchläuft die verschiedenen Abteilungen des Hotels, um Abläufe und Arbeiten kennenzulernen. Der Schritt die Geschäftsführung selbst zu übernehmen, sei eine „bewusste Entscheidung“: „Das ist keine Notlösung.“ Sie werde bei der Geschäftsführung von Rainer Lambrecht unterstützt, der bereits als Stellvertreter den früheren Geschäftsführer vertreten hat.

Das Hotel war nach der Insolvenz des familiengeführtes Hotels der Familie Kleber und einigen Jahren in städtischer Trägerschaft unter der Federführung der Familie Reisch umgebaut und neu strukturiert worden. Als hochwertiges Hotel mit entsprechender Gastronomie wurde es im Jahr 2008 wieder eröffnet.

Regine Reisch ist die dritte Geschäftsführerin der Kleber Post. Nach der Wiedereröffnung in seiner heutigen Form war von 2008 bis 2016 Micky Durach Geschäftsführer. Ihm folgte Michael Roensch.

Das Hotel Kleber Post war von jeher auch ein Projekt der Bauunternehmer-Familie Reisch, die sich der durch die Familie Kleber begründete Tradition der Gastlichkeit verpflichtet fühlt. Über eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts sind Mitglieder der Familie Reisch Besitzer des Hauses. Eine von zwei Gesellschaftern der Betreibergesellschaft ist Regine Reisch.

„Das Haus wird gut angenommen, auch in der Region“, sagt die neue Geschäftsführerin. Es trage sich wirtschaftlich. Unternehmensziel sei es nicht, große Gewinne zu erzielen, sondern für „uns, für Bad Saulgau und die Region, die Tradition des Hotels und der Familie Kleber fortzuführen“.

Anfang August hatte Regine Reisch die Mitarbeiter des Hauses über den Wechsel informiert. Die neue Geschäftsführerin kann Erfahrung aus der Branche einbringen. Sie absolvierte an der Dualen Hochschule Betriebswirtschaft Fachrichtung Fremdenverkehr - Hotelbetriebswirtschaftslehre. Sie macht die praktische Ausbildung in einem Vier-Sterne-Hotel mit 150 Betten und Restaurants in Kempten. Vor der IHK legte Regine Reisch außerdem die Prüfung zur Hotelkauffrau ab. Bis zur Geburt ihres ersten Sohnes arbeitete sie als stellvertretende Verwaltungsleiterin bei den Waldburg-Zeil-Kliniken in Bad Wurzach und in Isny.

Im Hotel hat etwa 60 Beschäftigte und neun Auszubildende.