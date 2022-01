Neue Bausteine bei der Berufsorientierung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Pandemiebedingt konnte die Berufsorientierung im Sinne einer praktischen Auseinandersetzung mit der Berufs- und Arbeitswelt in den letzten beiden Jahren kaum zufriedenstellend umgesetzt werden.

Neben einigen Beratungsstellen, die im Lockdown nur eingeschränkt oder nur online nutzbar waren, konnten auch die Betriebspraktika entweder gar nicht oder nur in bestimmten Branchen stattfinden. So war der Übergang von der Schule in die Berufsausbildung für die Jugendlichen erheblich erschwert, was sich auch im Rückgang der Anzahl der geschlossenen Ausbildungsverträge zeigt.

„Wir wollen den Schülerinnen und Schülern bei uns am Schulverbund bei Bedarf eine schnelle Hilfe anbieten, indem wir Maßnahmen integrieren, die ohne große bürokratische Hürden angefordert werden können. In diesem subjektorientierten Ansatz setzen wir auf eine individuelle Betreuung, die in einem neuen Projekt, dem „Berufswahlkompass – Zukunftslotse“ ohne zeitlichen Druck umgesetzt werden wird.“, so Rektor Armin Masczyk.

In diesem Projekt, welches die für die Berufsorientierung am Schulverbund verantwortlichen Lehrer Volker Groß und Udo Bachhofer gemeinsam mit dem Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft, gefördert durch den Europäischen Sozialfonds, umsetzen, werden die Jugendlichen engmaschig betreut und unter Wahrnehmung der familiären und sozialen Aspekte bis zum Vorstellungsgespräch begleitet. Für Bildung und berufliche Qualifizierung am Bildungswerk zuständig sind Heike Lonitz (Niederlassungsleitung) und Heike Hofmann, die dieses Projekt am Schulverbund begleiten wird. Ebenfalls mit im Team ist die Schulsozialarbeit, vertreten durch Sandra Hoffmann.

Mit Hilfe all dieser Bausteine wird den Schülerinnen und Schülern des Walter Knoll Schulverbundes eine gute und umfassende Berufsorientierung, auch unter schwierigen Bedingungen, ermöglicht.