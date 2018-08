Neu-Ulm und Ulm: kein gutes Pflaster

Terry Deeth (TC Sigmaringen) hat bei den Senioren-Weltmeisterschaften in Neu-Ulm und Ulm im Einzel in der ersten Runde verletzungsbedingt aufgeben müssen. Er führte in der Konkurrenz M50 gegen den US-Amerikaner Scott Works bereits mit 6:2 und 3:2. Zum Zweitrundenmatch im Doppel konnte er an der Seite von Marco Filippeschi (Italien) nicht mehr antreten. Die deutsch-italienische Paarung hatte in der ersten Runde ein Freilos gehabt. In der ersten Runde im Einzel M60 ausgeschieden ist auch Rudi Fischer (TC Sigmaringen). Er unterlag dem Spanier Montoliu Taranco in zwei Sätzen mit 3:6/2:6. Auch im Doppel kam an der Seite des Slowaken Peter Feriancik (Slowakei) das Aus in der ersten Runde gegen die deutsche Paarung Dustmann/Werner mit 0:6/1:6.

Ebenfalls die Segel in Runde eins streichen musste der für den TC Sigmaringen startende Australier Stuart Leslie, der gegen Wilhelm Eschbach (Deutschland) in zwei Sätzen, mit 1:6/0:6 unterlag. Weltmeister in dieser Altersklasse wurde übrigens der ehemalige schwedische Top-10-Spieler Anders Jarryd.