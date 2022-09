Nectad Fetic übernimmt den FV Neufra - Marco Eckert soll als „Co“ bleiben

Der FV Neufra steht nach sechs Spielen am Tabellenende der Bezirksliga. Null Punkte, der FVN ist noch nicht auf der Tafel, wie man so schön sagt. Niederlagen gegen den FV Bad Schussenried (0:3), die SGM Altshausen/Ebenweiler (1:2), den FV Bad Saulgau (0:1), die SG Öpfingen (1:7), die Sportfreunde Hundersingen (1:3) und den SV Hohentengen (2:5) bringen dem punktelosen Ex-Landesligisten Platz 16. Schlechtester Angriff (5 Tore), schlechteste Abwehr (21 Gegentore). Zwar gab es von einigen Gegnern wie Altshausen und Hundersingen Lob, aber dafür gibt es bekanntlich keine Punkte.

Verletzte Spieler, viele Abgänge

Alles hat seine Gründe. „Wir hatten viele verletzte Spieler, die noch immer verletzt sind oder gerade zurückkehren. Außerdem hatten wir viele Abgänge. Wir wussten, dass es eine schwierige Saison wird“, sagt Norbert Selg, Vorstandsvorsitzender des FV Neufra. Eine Sichtweise die Marco Eckert, bisheriger Cheftrainer des FVN, bestätigt. „Wir haben immer gesagt, dass es nicht leicht wird. Vergangenen Donnerstag haben drei A-Junioren und zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft in der Startelf gestanden“, erklärt er zum Pokalspiel bei Öpfingens zweiter Mannschaft. Neuestes Mitglied im Lazarett-Klub ist Fabian Brehm, der schon vor einigen Wochen einen Kreuzbandriss erlitten hat, spielte. Aber nun geht es nicht mehr. Brehm lässt sich aber konservativ behandeln, wird sich nicht operieren lassen und könnte bereits zur Rückrunde wieder zur Verfügung stehen. Doch so lange fehlen seine Tore.

Mayerhauser will nicht mehr Co-Trainer sein

Die Trainersituation stellte sich schon in der Vorbereitung schwierig dar. Heiko Schäfer fiel erkrankt aus. Marco Eckert bereitete die Mannschaft auf die Saison vor, als zweiter Trainer wurde ihm schließlich Vorstandsmitglied Sport Franz Mayerhauser zur Seite gestellt. Doch die Doppelfunktion machte dem ehemaligen Torwart zu schaffen. „Wir mussten die Reißleine ziehen“, sagt Nobert Selg, „sonst hätten wir Franz verbrannt.“ Und so ergab sich eine neue Lösung. Man habe mit verschiedenen Trainern Kontakt gehabt, verschiedene Lösungen angedacht. Nun übernimmt Nectad Fetic die Mannschaft. „Nectad hat einige Spiele gesehen“, räumt Selg ein. Schließlich habe die Lösung im Raum gestanden und am Freitag wurde Fetic dann der Mannschaft vorgestellt.

Abwehr als Baustelle

„Es kommt viel Arbeit auf mich und uns zu“, sagt Fetic, der schon beim 2:5 gegen Hohentengen auf der Bank saß. „Wir haben darüber nachgedacht, dass ich erst nächste Woche einsteige, aber wir wollten keine Zeit verlieren“, sagt A-Schein-Inhaber Fetic. Einige Baustellen hat Fetic schon ausgemacht. „Die ersten beiden Situationen vor den Toren waren zwar Abseits, vor dem Elfmeter war der Ball klar im Aus. Mein Sohn stand genau in der Verlängerung. Aber wenn wir die Tore da nicht kriegen, kriegen wir sie wahrscheinlich später“, sagt der neue Trainer, der zum Beispiel Probleme beim Abwehrverhalten festgestellt hat.

„Die beiden sollen das zusammen machen“, sagt Selg über sein neues Trainerduo Fetic/Eckert, „aber am Ende muss natürlich einer die Entscheidungen treffen“, verdeutlicht er, dass ab sofort Nectad Fetic den Hut des Cheftrainers auf hat. „Letztendlich müssen alle an einem Strang ziehen, nicht nur die beiden, sondern auch die Mannschaft dahinter mit der Sportlichen Leitung“, sagt Selg.

Verbundenheit mit Neufra/Do.

Nectad Fetic sieht das ähnlich, hofft aber darauf, dass er auch in Zukunft auf die Dienste von Marco Eckert zählen kann. Zwar sei Eckert sein Assistent, aber er strebe eine gemeinsame Arbeit an, so Fetic. „Natürlich würde ich mich freuen, wenn ich auf das Wissen von Marco Eckert zählen kann.“ Schließlich kenne Eckert den Verein, die Spieler. „Müsste ich einen Co-Trainer mitbringen, müsste der ja bei Null anfangen.“

Marco Eckert sagt nur: „Ich werde alles geben. Ich werde immer für die Spieler da sein. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche“, sagt er. „Ich bin Neufraer, meine Eltern leben hier. Natürlich hat mich vor der Saison die Aufgabe gereizt, ich hatte hier meine beste Zeit als Spieler, bis zu meinen Kreuzbandrissen“, erklärt er seine Verbundenheit zum FVN.