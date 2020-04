Nazi-Gruß beschäftigt Staatsanwalt

Ein 27-jähriger hat Freitagnacht im Stadtgebiet von Bad Saulgau den Hitler-Gruß gemacht und Nazi-Parolen gerufen. Dafür muss sich der Mann nun gegenüber der Staatsanwaltschaft verantworten. Die Polizei zeigte die Straftat an. Laut Polizeibericht war der Mann bei dem Vorfall am Freitag gegen 22.25 Uhr angetrunken. Weil er uneinsichtig war, musste der 27-Jährige sogar kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden.