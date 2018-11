Naturwissenschaftliches Profil nochmals geschärft

Einstimmig hat der Gemeinderat Bad Saulgau in seiner Sitzung am Donnerstag im Stadtforum der Einrichtung des neuen Schulprofils IMP – Informatik, Mathematik, Physik – am Störck-Gymnasium in Bad Saulgau zugestimmt. IMP ergänzt die bisherigen Profilfächer dritte Fremdsprache und NWT (Naturwissenschaft und Technik).

„Wir sehen IMP als eine weitere Wahlmöglichkeit für unsere Schüler“, sagt Schulleiter Stefan Oßwald. Bisher haben die Schüler am Störck-Gymnasium die Wahl zwischen zwei Profilen. Sie können Spanisch oder Französisch als dritte Fremdsprache oder als bereits bestehendes naturwissenschaftliches Profil NWT wählen. Bei NWT seien unter anderem Elemente von Biologie, Chemie oder Geographie mit enthalten. Das neue Profilfach IMP lege mit Informatik, Mathematik, Physik den Schwerpunkt stärker auf das logische Denken, so Oßwald.

IMP soll in den Klassen 9 bis 11 an vier Schulstunden in der Woche unterrichtet werden. Dafür gebe es einen Lehrplan. Darin seien Informatik, Mathematik und Physik jeweils zu einem Drittel berücksichtigt.

Die Entscheidung über das Profil treffen die Schüler in der achten Klasse. „Ich denke, wir haben genügend Potenzial für ein drittes Schulprofil“, sagt Oßwald. 585 Schüler gehen derzeit aufs Gymnasium in Bad Saulgau, vor allem die starken Jahrgänge in den unteren Klassen fünf bis acht seien entscheidend. Pro Jahrgangsstufe habe das Störck-Gymnasium dort 85 Schüler. Bisher gebe es zwei Gruppen von Schülern, die NWT gewählt haben, und eine Gruppe im sprachlichen Zug.

12 Schüler sind notwendig

Mit dem neuen Profilfach folge die Schule ihrem Leitspruch „Wir gestalten Perspektiven“. Die Schule biete diese an, ob sie alle angenommen werden, komme auf die Schüler an. Zumindest zwölf Schüler müssten das neue Profilfach wählen, damit es realisiert werden kann.

Zwar handle es sich um ein neues naturwissenschaftliches Angebot, Oßwald weist allerdings auf das umfassende Angebot der Schule in anderen Bereichen hin. Die dritte Fremdsprache sei dabei nur ein Aspekt. „Manche sagen auch, wir haben ein großes Angebot an Musik, weil wir ein breites Angebot beispielsweise an Chören haben“, so der Schulleiter. Das neue Profilfach geht auf eine Initiative des Landes zurück, das so dem Nachwuchsmangel in den Naturwissenschaften Einhalt gebieten möchte. Zwei G 8-Gymnasien in Baden-Württemberg würden das Profil bereits im laufenden Schuljahr anbieten. Das Störck-Gmnasium gehört zu den ersten G 9-Gymnasien mit dem zusätzlichen Profil.

Verwaltung und Gemeinderat stehen dem Vorhaben positiv gegenüber. Die zuständige Fachbereichsleiterin Birgit Luib rechnet mit Kosten von 2000 bis 3000 Euro. Für das Fach Informatik seien im Computerraum der Schule kleinere Umbauarbeiten notwendig.

Dank für Initiative

Bürgermeisterin Doris Schröter dankte Schulleiter Stefan Oßwald, der als Stadtrat für die CDU im Gremium mitarbeitet, dafür „dass Sie in dieser Sache initiativ geworden sind“.