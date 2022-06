Naturfreunde Feldkirch feiern Hüttenjubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Naturfreunde Feldkirch feierten im Juni ihr hundertjähriges Hüttenbestehen mit einem Festprogramm auf der Hütte, zu dem auch der Vorstand der Alpenvereinssektion Bad Saulgau eingeladen war. Der Hintergrund der Einladung bestand darin, dass die DAV-Sektion Saulgau sechs Jahre, nämlich von 1939 bis 1945, Eigentümerin der Hütte war. Der Sektionsvorsitzende hat auf Wunsch der Naturfreunde Feldkirch für die Hüttenchronik über diese Zeit einen Aufsatz verfasst, in dem der Kauf und Verlust der Saulgauer respektive Feldkircher Hütte recherchiert wurde. Der Aufsatz über den sechsjährigen Hüttenbesitz erscheint auch in der Chronik der Sektion anlässlich des hundertjährigen Bestehens des Alpenvereins im Jahr 2023. Die Sektion Bad Saulgau des Deutschen Alpenvereins wurde Ende 1922 gegründet und ist der älteste Alpenverein im Kreis Sigmaringen. Mit der Gründung der Sektion war von Anfang an auch der Wunsch nach einer eigenen Hütte verbunden. Mit der Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich wurden die Naturfreunde verboten, die als Arbeiterverein entstanden sind im Gegensatz zum Deutschen Alpenverein, der in der Gründungsphase aus Akademikern bestand. Die Hütten der Naturfreunde wurden beschlagnahmt und den Deutschen Sektionen zum Kauf angeboten. Auch der „Zweig“ Saulgau ergriff die Gelegenheit und erwarb für 17000 Reichsmark die Hütte der Naturfreunde Feldkirch. Die Freude darüber bestand bis zum Kriegsende, der „Zweig“ hat aufgehört zu existieren, die österreichischen Hütten der Naturfreunde wurden vom österreichischen Staat konfisziert und an die Naturfreunde zurückgegeben. Damit endete der stolze Hüttenbesitz. Darüber und noch viel mehr wird in der hundertjährigen Sektionshistorie berichtet. Die Chronik wird den Mitgliedern im Laufe des Jahres zugesandt.

Die Feldkircher Naturfreunde nahmen ihr Hüttenjubiläum zum Anlass, die Bad Saulgauer Vorstandschaft zur Feier einzuladen und der Vorsitzende richtete ein Grußwort an die Festgäste, ging kurz auf die historischen Begebenheiten ein und äußerte den Wunsch, dass die Hütte noch weitere 100 Jahre den Bergwandernden eine Stätte der Unterkunft sein möge. Erstaunlich war, dass viele Mitglieder der Naturfreunde über diese Vergangenheit nicht Bescheid wussten und dass auch alle Vorstandskollegen bis auf den Vorsitzenden noch nie auf der ehemaligen Saulgauer Hütte waren. Es wurde höchste Zeit.