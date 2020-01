Natalie Rau gewinnt Oberschwaben-Cup

Der Luftpistolennachwuchs des Schützenbezirks Oberschwaben hat am vergangenen Samstag auf der Anlage der Schützengilde Ennetach in den Klassen Schüler (Jahrgang 2006 und jünger), Jugend (Jahrgang 2004-2005) und Junioren II (Jahrgang 2002-2003) die Qualifikation für den Landesendkampf (7. März im Schulungszentrum Ruit) im Pistolen-Team-Cup ausgeschossen. In allen Altersklassen mussten 20 Schuss abgegeben werden. In der Schülerklasse gewann Michael Dreher (169 Ringe) vor Paul Leute (157 Ringe). Dahinter platzierten sich mit Lukas Krauß, Philipp Müller, Nikolas Krauß und Raphael Lotzer vier Ennetacher Nachwuchsschützen. In der Jugendklasse siegte Jamie Käppeler vom SV Wilflingen (175 Ringe) vor den beiden Vilsingern Moritz Bauer (171 Ringe) und Gabriel Hipp (164 Ringe). Der vierte Platz ging an Jakob Hofmann vom SV Altheim/Waldhausen. Bei den Junioren II gab es einen Doppelsieg für den Ennetacher Nachwuchs. Natalie Rau gewann mit 179 Ringen vor Florian Kleiner mit 176 Ringen. Erfreulich war, dass auf den nächsten Rängen mit Max Bauer (SV Vilsingen), Erik Schweizer (SV Altheim-Waldhausen), Viktor Melnikowitsch (SV Wolfartsweiler) und Jaqueline Rudow (Sgi Altshausen) vier Schützen aus vier verschiedenen Vereinen sich platzierten. Nun werden die Ergebnisse aller Schützenbezirke zusammengetragen. Die zehn besten Schützen jeder Altersklasse werden zum Landesendkampf nach Ruit eingeladen.

18-mal fällt die „Zehn“

Nach einer kurzen Pause wurde im Anschluss der Oberschwaben-Cup ausgetragen. Alle Altersklassen schossen den Vorkampf ebenfalls mit 20 Schuss. Die 15 besten Schützen qualifizierten sich für das Finalschießen. Im Vorkampf erzielten die Schützen hervorragende Ergebnisse. Natalie Rau und Max Bauer gingen mit 181 Ringen in das Finalschießen, mit 177 und 175 Ringen lagen Moritz Bauer und Jamie Käppeler in Lauerstellung. Im Finalschießen musste jeder Schütze zehn Einzelschüsse absolvieren. Die Spannung in der vollbesetzten Luftdruckhalle war unbeschreiblich, 18-mal tobten die Zuschauer, immer dann, wenn ein Schütze ein Ergebnis von 10,0 oder besser erzielte. Von dem Führungsduo zeigte Max Bauer gleich beim zweiten Schuss eine Schwäche und fiel in der Gesamtwertung sogar auf Rang vier zurück. Natalie Rau absolvierte ihren Wettkampf hochkonzentriert und gewann am Ende den Oberschwaben-Cup mit 269,5 Ringen. Dahinter landeten Moritz Bauer mit 267,4 Ringen auf Platz zwei und Jamie Käppeler mit 265,7 Ringen auf dem Bronzerang.