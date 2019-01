Narren feiern Schwabenalter

Der Dreikönigstag ist nicht nur der Tag der Heiligen Dreikönige sondern mit den Dreikönigssitzungen auch der Start in die bevorstehende Fasnet. In Bolstern stand die Dreikönigssitzung des Heimat- und Narrenvereins ganz im Zeichen des der närrischen Feierlichkeiten anlässlich des 40-jährigen Bestehens.

Das größte Event ist das bald anstehende Freundschaftstreffen des Verbandes Alb-Bodensee-oberschwäbischer Narrenvereine/VAN. Mit einem kräftigen „Hosch Glick ghet“ begrüßte Zunftmeister Stefan Vochatzer die Mitglieder und Gäste, darunter auch das VAN-Präsidiumsmitglied Harald Paschen und Vertreter der Büttelgruppe der Dorauszunft Saulgau. Anschließend stellte er den Narrenfahrplan und das Programm des VAN-Freundschaftstreffens vor.

Mit zwei närrischen Tagen soll das Jubiläum gefeiert werden. Das VAN-Freundschaftstreffen startet am Freitag, 15. Februar, um 19 Uhr mit dem Narrenbaumstellen und dem Hexenspuk. Mit großem Spektakel wird der Narrenbaum von der Zimmermannsgilde Bad Saulgau mit der musikalischen Unterstützung durch den Fanfarenzug Saulgau aufgerichtet. Danach rufen die Hexenmeister der VAN auf dem Platz an der Ostracher Straße zum Hexenspuk auf. Unter anderem haben der Narrenverein Hochberg, die „Zenka Rälle“ Mooosheim, die Funkenhexen Mühlhofen und der Narrenverein Bavendorf ihr Mitwirken zugesagt. In großer Zeremonie und mit allerhand Hexenzauber wird die Bolsterner Jubiläumsfasnet zum Leben erweckt. Danach geht es zum Jubiläumsball in den Weinkeller. Wer es s rockiger mag, ist im großen Festzelt beim Sportplatz richtig. Dort soll bei einer Partynacht mit „DJ Tropicana“ der Punk abgehen

Der Samstag startet mit dem Zunftmeisterempfang im Weinkeller. Im Festzelt ist derweil buntes Treiben angesagt. Um 15 Uhr ist dann der Dämmerumzug, bei dem 46 Gruppen und Musikkapellen mit über 1500 Umzugsteilnehmer närrische Stimmung verbreiten. Im Festzelt wartet dann nach dem Umzug auch schon wieder DJ Tropicana, um den Narren und närrischen Gäste einzuheizen. Wer lieber Oldies und Schlager hören will, geht einfach in den Weinkeller. Die Bolsterner sind also gerüstet. Sie werden alles daran setzen, gute Gastgeber zu sein, wie zuletzt beim Freundschaftstreffen 2014.