Naldo-Abokunden können deutschlandweit reisen

Zwei Wochen lang dürfen Kunden des Verkehrsverbundes Naldo (Neckar-Alb-Donau), die ein Abonnement des Verbundes haben, mit ihrer Abo-Fahrkarte Bahnen und Busse bundesweit nutzen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Verkehrsverbundes hervor.

Normalerweise gelten Fahrkarten des Verkehrsverbundes, der inzwischen von Altshausen im Süden bis zum Flughafen Stuttgart reicht, nur innerhalb der Verbundgrenzen und dort eben nur auf der gelösten Strecken. Der komplette Kreis Sigmaringen sowie Teile der Kreise Ravensburg und Biberach gehören zum Verbundgebiet. „Mit dem ‚Deutschland Abo-Upgrade‘ können Naldo-Abokundinnen und -kunden im September zwei Wochen lang kostenlos mit Bus und Bahn durch ganz Deutschland fahren“, sagte Naldo-Geschäftsführer Christoph Heneka laut Mitteilung in Hechingen. Naldo beteiligt sich damitan der bundesweiten Aktion von Verkehrsverbünden und -unternehmen, mit der Abonnenten des Nahverkehrs für ihre Treue während der Corona-Pandemie belohnt werden. „Solch ein Angebot gab es für unsere Abokundinnen und -kunden noch nie, also einfach Abo upgraden und los geht die Reise“, erklärte Heneka.

Die Aktion „Deutschland Abo-Upgrade“ dauert von Montag, 13. September bis einschließlich Sonntag, 26. September. Naldo-Abokundinnen und -kunden dürfen deutschlandweit alle Nahverkehrsmittel (IRE, RE, RB, Stadt-/Straßenbahnen und Busse) bei den teilnehmenden Verkehrsverbünden und -unternehmen in der 2. Klasse nutzen. Folgende Naldo-Abos sind berechtigt, an der Aktion teilzunehmen: Sämtliche Naldo-Abos, also Jahres-Abo, 9-Uhr-Jahres-Abo, Job-Ticket, Senioren-Abo inkl. Partnerkarte, Abo 25, Eltern-Spar-Karte und Abo-Familienkarte (Stadttarif Tübingen), Schülermonatskarte im Schülerlistenverfahren und Semesterticket

Für alle Abofahrkarten gilt, dass sie im Monat September gültig sein müssen. Für 9-Uhr-Abos wird im Rahmen der Aktion die morgendliche Sperrzeit aufgehoben, die Mitnahmeregelung der übertragbaren Naldo-Abos gilt nicht für Fahrten über den eigentlichen Geltungsbereich hinaus. Monatskarten oder Schülermonatskarten im Barverkauf sind, ebenso wie Abos der Stadtwerke Sigmaringen, von der Teilnahme ausgeschlossen. Naldo-Abokundinnen und -kunden, die das Deutschland Abo-Upgrade nutzen möchten, müssen sich auf der Aktionswebseite www.besserweiter.de/abo-upgrade registrieren, das Registrierungsformular wird am 6. September freigeschaltet. Anschließend wird den Kundinnen und Kunden eine personalisierte Fahrtberechtigung per E-Mail zugeschickt, die er oder sie ausgedruckt oder per E-Mail mit sich führen muss. Diese Fahrtberechtigung ist nur in Verbindung mit der Abokarte beziehungswiese dem Semesterticket gültig, auf Verlangen muss zudem ein amtlicher Lichtbildausweis vorgezeigt werden.

„Wir sind gespannt, in welchen Bundesländern und Regionen unsere Abokundinnen und -kunden auf Entdeckungsreise gehen werden“, so Christoph Heneka.