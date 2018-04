Nadine Späth löst WM-Ticket

Das Spartaner-Team Mengen hat einen gelungenen Einstand in die Saion 2018 gefeiert. In München konnte Nadine Späth (Foto: Veranstalter) einen großartigen Erfolg verbuchen.

In einem stark besetzten Feld erreichte sie in ihrer Altersgruppe AK 30 bis 39 bei den Frauen den achten Platz von insgesamt 27 Bewerberinnen. Die Strecke war gespickt mit vielen Hinderniswänden, Carry-Strecken (Balken, Ketten etc..), außerdem verlangte der Streckendesigner zweimal eine Memory-Abfrage. 90 Strafburpees wurden ihr auferlegt. Mit diesem Ergebnis hat sich Nadine Späth bereits für die OCR-WM in London qualifiziert, die voraussichtlich im Juni dieses Jahres stattfinden wird. Bereits im vergangenen Jahr hat sie sich Ihre Teilnahme an der Europameisterschaft gesichert, bei der sie am 9. Juni in Dänemark für Deutschland an den Start geht. Zusätzlich wird sie im Rahmen der Rennserie Deutschland/Österreich/Schweiz in München, Wien und Kitzbühel an den Start gehen. Für den Rest des Spartaner-Team startet die Saison mit dem ersten Lauf in Andorra, über die Lang-Distanz, dem Beast. Patrick Strathmann und Marcus Stöhr, werden zusätzlich weitere Wettkämpfe der Spartan Mountain Series in Italien, Frankreich und Schottland bestreiten.