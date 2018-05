Nadine Späth behauptet Top-Platzierung

Nadine Späth vom Spartaner-Team Mengen hat ihren Platz unter den besten fünf Sportlerinnen dieser Sportart in Europa behauptet. Beim Wettkampf Spartan der Europeon Master Series in Wien konnte Nadine Späth den elften Platz in der Altersklasse 30 bis 39 und sie zeigte erneut eine starke Leistung auf einem Parcours der zwar wenig Höhenmeter, aber dafür bei den Übungen viel Kraft verlangte. Das Rennen lief über 19 Kilometer auf dem Gelände der ehemaligen Königlich-Kaiserlichen Militärakademie und bot alles an Hindernissen auf, was ein Spartan Race zu bieten hat. Zusätzlich zum Stacheldraht war dieses Mal auch noch „Flandernzaun“ verlegt, was dazu führte, dass alle den Kopf wirklich in den Schlamm drückten. Es gab komplett neue Herausforderungen, wie den Twister, eine Monkey-Bar, bei der alle Griffe drehend gelagert sind und den Wettkämpfern zusätzlich Griffkraft abverlangen und Standards, wie den Olympus. Weiterhin mussten die Wettkämpfer durch Eiswasser und sich an sehr vielen Hangelübungen beweisen. Auch Patrick Strathmann lief ein sehr Rennen und konnte ein gutes Ergebnis erzielen. Mit Platz 27 von 127 Startern in seiner Altersklasse war auch er ganz vorne mit dabei.

Nadine Späth wird sich in den nächsten Wochen intensiv auf die Europameisterschaft in Dänemark vorbereiten, die Ende Juni stattfindet. Für fünf weitere Mitglieder des Spartaner-Teams steht am 16. Juni bereits das Spartan Race „Beast“ in Andorra im Zuge der European Mountain Series vor der Tür - ein Lauf über 25 Kilometer auf den Höhenzügen der Pyrenäen.