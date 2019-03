(sz) - Mehrere Jungschützen aus dem Kreis haben am Shooty-Cup, dem Mannschaftswettkampf für Vereins-Zweier-Teams, und am Pistolen-Team-Cup, der Einzelwertung, mit der Luftpistole teilgenommen. Der Wettkampf wurde im neuen Schulungszentrum in Ruit ausgetragen. Aus dem Kreis nahmen Schützen des Schützenvereins Vilsingen, der Schützengilde Ennetach und aus Wilflingen teil. Gleich mehrere Schützen qualifizierten sich für die Endrunde des Shooty-Cups auf Deutschlandebene, die dann vom 4. bis zum 6. Mai in Pfreimd in der Oberpfalz ausgetragen wird. Am Endkampf auf Landesebene in Ruit nahmen pro Klasse jeweils die zwölf besten Schüler, Jugendlichen und Junioren aus Württemberg teil und hatten eine Einladung erhalten. Innerhalb ihrer Altersklasse mussten die Sportschützen in einem zweigeteilten Wettkampf gegeneinander antreten. Zunächst stand für die Nachwuchsschützen ein Wettkampf mit 20 Schüssen nach Ringzahlen auf dem Programm. Der zweite Teil wurde nach dem neuen Hit-Miss-Modus durchgeführt. Für einen Hit, also einen Treffer, benötigten die Schützen der Schüler- und der Jugendklasse einen Schuss mit mindestens 7,0 aufwärts und bei den Junioren mit 8,3 und aufwärts. Jeder Schütze musste fünf Hits erreichen, die Zeit, die hierfür benötigt wird, definiert die Platzierung.

Schüler: Beim Shooty-Cup für Schüler lag nach 20 Schüssen noch die Schützenabteilung Niederstetten mit drei Ringen Vorsprung auf Rang eins. Im zweiten Durchgang am Nachmittag, über nochmals 20 Schuss, zeigte sich dann die Nervenstärke der beiden Schüler aus Vilsingen, Moritz Bauer und Michael Dreher. Beiden ließen es langsam angehen und blieben zu Anfang stehen, ohne einen Schuss abzugeben. Erst nachdem die anderen mehrere Wertungsschüsse abgegeben hatten, begannen die beiden Jungen des Schützenvereins Vilsingen ganz ruhig, ihre Schüsse abzugeben. Sie legten immer wieder Pausen ein. Nach zehn Schüssen waren sie bis auf zwei Ringe an Niederstetten aufgerückt. In den letzten zehn Schüssen fiel die Entscheidung. Es sollte sich zeigen, wie nervenstark die beiden Vislinger sind. Als alle anderen Schützen ihren Wettkampf bereits abgeschlossen hatten, mussten Moritz Bauer und Michael Dreher noch jeweils fünf Schuss abgeben. Aber sie durften sich keinen Fehler mehr erlauben. Wie Routiniers zogen die beiden ihr Programm durch, und das obwohl sich zwischenzeitlich über 100 Zuschauer hinter den beiden Vilsingern versammelt hatten. Zum Ende hatten die beiden nicht nur den Rückstand aufgeholt, sondern mit einer Gesamtringzahl von 685 Ringen gegenüber 671 Ringen für Niederstetten auch gleich 14 Ringe Vorsprung herausgeschossen. Das bedeutete den Sieg für die beiden Schützen aus Vilsingen, vor Niederstetten. Mit dem Sieg qualifizierten sich Michael Dreher und Moritz Bauer für die deutsche Endrunde. Sie werden den Württembergischen Schützenverband mit der Luftpistole bei der deutschen Meisterschaft, beim Shooty-Cup-Endkampf, gegen die anderen Landesverbände Deutschlands, vertreten.

Auch die zweite Schülermannschaft der Vilsinger schlug sich wacker: Matthias Wahr und Paul Leute belegten in der Endabrechnung mit 583 Ringen den dritten Platz. Nachdem ein Schüler kurzfristig abgesagt hatte, konnte Paul Leute bei seinem ersten Einsatz auf Landesebene überzeugen. Er war nicht nur einer der jüngsten Teilnehmer, sondern er zog mit seinem bislang besten Ergebnis an vielen älteren Schülern vorbei. Diese Leistung blieb auch dem Landestrainer nicht verborgen.

Beim Landesendkampf im Pistolen Team-Cup der Schüler, also quasi dem Einzelwettkampf, belegte Michael Dreher mit einer Gesamtzahl von 28 Punkten den zweiten Platz. Er hatte 168 Ringe in den ersten beiden Serien erzielt, die auch zum Mannschaftswettkampf zählen und dann im Hit-&-Miss-Wettkampf 32 Sekunden für seine fünf Hits benötigt. Das bedeutete die beste Zeit aller Schützen und brachte ihm zehn Punkte für die Gesamtwertung ein. Es siegte Fabienne Weidmann (Sabt. Niederstetten). Sie lag am Ende nur einen Punkt vor Michael Dreher. Ihr Vorsprung aus dem Mannschaftswettkampf von vier Ringen hatte knapp ausgereicht , um Platz zwei im Hit & Miss zu kompensieren. Moritz Bauer belegte mit 23 Punkten Rang drei. Er benötigte 55 Sekunden für die fünf Hits. Matthias Wahr (16 Punkte) belegte Rang fünf, Paul Leute (6 Punkte) wurde Neunter. Einziger Starter der Schützengilde Ennetach war der zwölf Jahre alte Nikolas Krauss. Für ihn war dies der erste Start bei einem großen Wettkampf. Platz acht (8 Punkte) in der Endabrechnung war der Lohn für die gute Trainingsarbeit in den vergangenen Monaten.

Jugend: Der Ennetacher Enrico Schaich startete mit 182 Ringen und 20 Punkten perfekt in den Wettkampf und lag nach den ersten beiden Serien in Führung, ringleich mit Jamie Käppeler (SV Wilflingen, 18 Punkte) an der Spitze. Es folgte Max Bauer (SV Vilsingen, 173 Ringe, 16 Punkte). Im Hit & Miss wendete sich aber das Blatt. Jamie Käppeler traf in nur 26 Sekunden seine fünf Hits - die herausragende Leistung des Wochenendes in dieser Disziplin - und erhielt dafür zehn Punkte. Enrico Schlaich reichte eine durchschnittliche Leistung im Hit-&-Miss-Modus (50 Sekunden, 6 Punkte), um den begehrten zweiten Startplatz für den Bundesendkampf in der Oberpfalz zu sichern. In der Endabrechnung siegte der Wilflinger mit 28 Punkten vor Enriko Schaich. Max Bauer (Vilsingen), der mit 41 Sekunden die drittbeste Leistung im Hit & Miss abgeliefert hatte, wurde Dritter. Natalie Rau (Ennetach) mit zehn Punkten für 169 Ringe aus den beiden Serien gestartet, belegte nach einer starken Leistung im Hit & Miss (37 Sekunden, 9 Punkte) den fünften Platz (19) - und das gegen zumeist Kaderschützen.

Junioren: Silke Fischer (Juniorin II) konnte ihr Leistungsvermögen an diesem Tag nicht vollständig abrufen und landete ebenfalls auf dem fünften Platz. Sie erzielte 178 Ringe in den ersten beiden Serien und benötigte im Hit & Miss 1:14 Minuten für die fünf Hits. Am Ende hatte sie 20 Punkte auf dem Konto und lag sieben Zähler hinter dem Sieger, Florian Reitz (SV Lauffen).

Beim Endkampf auf deutscher Ebene, zu dem aus jeder Altersklasse zwei Schützen antreten dürfen, starten für Württemberg Fabienne Weidmann, Jamie Käppeler und Florian Reitz. Für Württemberg II startet Michael Dreher, der den Württembergischen Schützenverein und seinen Heimatverein Vilsingen vertritt. Der Endkampf auf Bundesebene findet vom 4. bis 6. Mai in Pfreimd in der Oberpfalz statt.