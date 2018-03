Nachwuchs soll an Aufgabe herangeführt werden

Neue Wege geht der Württembergische Fußball-Verband (WFV). Die Schiedsrichtergruppe Münsingen wurde vom WFV - zusammen mit der SRG Schwäbisch Hall - für das Pilotprojekt Kinderschiedsrichter ausgewählt. Durch die rückläufigen Zahlen im Schiedsrichterwesen wird es für alle Schiedsrichtergruppen immer wichtiger, neue Wege zu gehen, um Schiedsrichternachwuchs zu finden. Viele Gruppen, unter anderem die Schiedsrichtergruppe Münsingen, aber auch die Schiedsrichtergruppen Saulgau und Sigmaringen konnten zuletzt keinen Neulingskurs ausrichten, mangels Teilnehmer. Dies führt in der aktuellen Saison dazu, dass Spiele im unteren Jugendbereich nicht mehr ausreichend besetzt werden können. Ziel dieses Projektes sei es, so heißt es von Seiten der SRG Münsingen - zwölf bis 14-jährige Interessenten an das Schiedsrichterwesen heranzuführen. Denn das Mindestalter, in dem die Jugendlichen einen Neulingskurs absolvieren können, beträgt 14 Jahre.

Der Kinderschiedsrichter greift ein bisschen früher ein. Interessierte Kinder erhalten zweitägige Kurzschulungen, in denen sie das notwendige Rüstzeugs an die Hand bekommen. Außerdem sollten die Jugendlichen selbst aktive Fußballer sein, sodass der Fußballsport selbst für sie kein Neuland ist. Die Jugendlichen leiten dann Spiele im unteren Jugendbereich des eigenen Vereins, bekommen dabei aber erfahrene Schiedsrichter als „Lehrmeister“ zur Seite gestellt. Somit sollen beispielsweise C-Junioren, die selbst Fußball spielen, Spiele bei den E- oder F-Junioren leiten. In der Gruppe Münsingen ist man für die Idee aufgeschlossen.

„Die Jugendlichen leiten Spiele. Wir erfahrenen Kollegen begleiten sie. Wir lassen die Spiele laufen, unterbrechen aber, wenn wir grobe Fehler oder Regelverstöße feststellen“, sagt Mehmet Kacemer, Ausschussmitglied der Schiedsrichtergruppe Münsingen und in der Gruppe zuständig für den Schiedsrichtererhalt. Die interessierten Jugendlichen begleiten die erfahrenen Schiedsrichter außerdem zu Schulungen oder halten eigens für sie anberaumte Kurzschulungen ab. So sollen die Jugendlichen dann auf den „echten“ Neulingskurs vorbereitet werden, den sie dann im Alter von 14 Jahren absolvieren können. Sollte das Pilotprojekt in Münsingen erfolgreich sein, sind weitere Projekte geplant.