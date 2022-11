Nachricht an die Zukunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Die graben nach einem Schatz!“ – das zumindest glaubten die Kinder des Kindergartens St. Elisabeth in Bad Saulgau, als im Garten zwei Arbeiter vier neue Bäume im Zuge der Aufforstung des Baumbestandes im Kindergarten pflanzten. Schnell wurde jedoch geklärt, dass die Löcher wohl gegraben wurden, damit die Wurzeln der neuen Bäume, die im Sommer für Schatten sorgen sollen, auch genügend Platz haben. Kein Schatz also. Aus dieser, für kindliche Köpfe doch recht langweiligen Erklärung, entwickelte sich schnell die Überlegung, selbst einen Schatz zu vergraben, wenn doch die passenden Löcher schon vorhanden waren. Wie sich zeigte, besaß man im Kindergarten jedoch weder den nötigen Reichtum zum Verstecken eines „Schatzes“, noch die geeignete Truhe. Was also tun? Mit etwas Hilfe durch die ErzieherInnen entstand die Idee, in einem der Löcher eine Zeitkapsel zu versenken. Die Kinder malten hierfür auf, wie sie sich den Kindergarten in Zukunft vorstellten. Hinzu kam eine Tageszeitung, etwas Münzgeld, ein Foto des Kindergartenteams, sowie eine Aufnahme des Kindergartens an sich. Verpackt wurde all dies in einem mit Wachs versiegelten Einmachglas. Nun also hat der Kindergarten doch einen Schatz!