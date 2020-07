Nachbar entwaffnet Messerstecher mit dem Hexenbesen

Am dritten Verhandlungstag im Prozess wegen versuchten Mordes gegen einen 83-jährigen Rentner aus Bad Saulgau standen die Zeugenaussagen von zwei Nachbarn im Mittelpunkt.

Sie schilderten eindringlich, wie sie nach Hilfeschreien zum Tatort eilten und dort das schwerverletzte Opfer sahen, sowie den Angeklagten mit einem Messer in der Hand. Durch ihr beherztes Eingreifen retteten sie wohl das Leben der 64-jährigen Frau.

Schreie aus dem Keller alarmieren Nachbarn

Beide Zeugen wohnen in dem mehrstöckigen Haus, in dem die Tat geschah, im obersten Stock. Zu Mittag des 21. Januars 2020 hört einer von ihnen zuerst laute Hilferufe: „Hilfe, Hilfe… hör auf.“ Er geht aus der Wohnung, die Schreie kommen vom Keller.

Er geht einige Treppen hinunter, hört wie die Schreie leiser werden und in ein kraftloses Krächzen übergehen. Er eilt zurück und klingelt bei seinen Nachbarn. Gemeinsam gehen sie vorsichtig die Treppen hinunter, immer den leiser werdenden Geräuschen nach.

Opfer sitzt blutüberströmt auf dem Boden

Dann sehen sie in einer Kellernische eine Frau blutüberströmt am Boden sitzen, davor steht ein Mann mit einem Messer in der Hand. Beide schreien den Mann an, das Messer fallen zu lassen. Der Mann reagiert nicht, wirkt abwesend und fängt an, sich selber Stiche in den Körper und Schnitte an den Handgelenken beizubringen.

Einer der beiden Zeugen rennt zurück in seine Wohnung und sagt seiner Frau, sie solle die Polizei und Sanitäter benachrichtigen. Der andere Zeuge sucht nach einem Stock und findet zufällig den Hexenbesen seines kleinen Sohnes. Mit diesem geht er auf den Mann zu, den er inzwischen als einen Mitbewohner des Mehrfamilienhauses erkennt. n

Ex-Partner lebte im gleichen Haus

Mit einem kräftigen Schlag des Besenstils auf das Handgelenk des Mannes gelingt es ihm, dem Täter das Messer aus der Hand zu schlagen. Inzwischen ist der andere Zeuge zurück und beide kümmern sich um die schwerverletzte Frau, die nicht mehr ansprechbar ist und aus zahlreichen Wunden blutet. Mit Handtüchern versuchen sie, die Blutungen aus den größten Stichwunden zu stoppen.

Bei der schwerverletzten Frau handelt es sich auch um eine Mitbewohnerin des Hauses. Sie hatte ein Verhältnis mit dem zirka 20 Jahre älteren Täter, dieses aber einige Wochen zuvor beendet. In dem Mehrfamilienhaus lebten sie in zwei getrennten Wohnungen.

Kurz nach dem Notruf treffen zwei Polizeibeamte am Tatort ein. Auch sie berichten von ihren ersten Eindrücken. Sie sehen am Boden sitzend die Frau mit blutigen Kleidern und dann den Mann, der inzwischen wieder das Messer in der Hand hält.

Frau erleidet mehr als 20 Wunden

Beide Beamte schreien den Mann an, das Messer fallen zu lassen. Als dieser nicht reagiert, setzt ein Beamter Pfefferspray ein, der Mann lässt die Waffe fallen und wird überwältigt. Dann treffen die Sanitäter und ein Notarzt ein. Sie versorgen zuerst die 64-jährige Frau, die aus über 20 Schnitt- und Stichwunden blutet.

Zwei Stiche im Unterbauch sind lebensgefährlich. In mehreren Notoperationen retten ihr die Ärzte das Leben. Die Stich- und Schnittverletzungen des Mannes sind zum großen Teil nur oberflächlich. Es ist nun Aufgabe des Gerichtes, festzustellen, ob sich der Mann alle Wunden selbst beigebracht hat. Der Angeklagte behauptet, die Frau habe ihm zu Beginn der Auseinandersetzung zwei tiefe Stiche zugefügt.

Eine weitere Polizeibeamtin berichtet von einem Vorfall im Mai 2016. Das Opfer habe damals die Polizei angerufen, weil es sich bedroht fühlte. Der Beschuldigte hatte gedroht, sie und sich umzubringen. Die Frau sei völlig verängstigt gewesen und habe sich nicht alleine aus der Wohnung getraut. Die weiteren Ermittlungen dazu verliefen allerdings im Sand.

Die Verhandlung wird am heutigen Donnerstag, 2. Juli, um 8.30 Uhr fortgesetzt.