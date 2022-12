Nach Tankstellenüberfall: Neue Details bekannt

Noch keine Spur gibt es bislang von den drei Männern, die am Freitagabend, 23. Dezember, eine Tankstelle an der Herbertinger Straße in Bad Saulgau überfallen haben. „Leider haben sich bisher keine Zeugen gemeldet“, sagt Daniela Baier, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Ravensburg, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau.

Die unbekannten Täter hatten Sturmmasken auf und waren mit einem Kapuzenpullover bekleidet, als sie gegen 20.50 Uhr die Tankstelle betraten. Eine 21-jährige Angestellte befand sich zu diesem Zeitpunkt im Lagerraum. Einer der drei Männer, die zwischen 18 und 25 Jahre alt sein sollen, hielt die Tür des Lagerraums zu, während die anderen beiden Männer aus dem Verkaufsraum Tabakwaren im Bereich E-Zigaretten im Wert von etwa 300 Euro entnahmen und einsteckten. Beim Zuhalten der Lagerraumtür klemmte sich die Angestellte dem Finger leicht ein.

Polizei hofft auf Zeugen

Nach ersten Angaben der Polizei flüchteten die Täter anschließend zu Fuß in Richtung Mc Donalds entlang der Herbertinger Straße. Nach dem neuesten Ermittlungsstand der Polizei könne aber nicht ausgeschlossen werden, „dass die Männer mit einem Fahrzeug weggefahren sind“, so Daniela Baier. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, um die Täter fassen zu können.

Zeugen sollen sich melden unter Telefon 07581/4820.