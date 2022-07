Nach sexueller Belästigung: Täter schlägt Frau mit Bierkrug

Mit einem Bierkrug hat ein 44-Jähriger einer 32-jährigen Bekannten am Sonntagabend in einem Festzelt in Bad Saulgau gegen den Kopf geschlagen. Das teilt die Polizei mit.

Beide sind stark betrunken

Voraus ging ein Streit zwischen den beiden mit über 2,6 Promille stark alkoholisierten Personen, bei dem der 44-Jährige die 32-Jährige unsittlich berührt haben soll.

Die 32-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt, ein Rettungsdienst kümmerte sich um die Frau. Der genaue Sachverhalt ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die das Polizeirevier Bad Saulgau führt.