Nach Kurzschluss: Bad Saulgauer Thermalbad bleibt am Freitag geschlossen

Nach einem Kurzschluss in der Stromversorgung ist die Sonnenhoftherme in Bad Saulgau am Freitag, 13. Mai, geschlossen. Derzeit arbeiten Mitarbeiter der Stadtwerke mit Hochdruck an der Behebung des Schadens.

„Nach jetzigem Stand können wir am Samstag wieder öffnen“, sagt der Geschäftsführer der Sonnenhof-Therme, Kurt Rimmele. In der Nacht zum Freitag war es am Elektroschrank der Haupteinspeisung für das Thermalbad zu einem Kurzschluss gekommen. In diesem Kasten wird der Strom der Stadtwerke an die Therme übergeben. Durch die verursachte Rauchentwicklung löste die Brandmeldeanlage im Thermalbad aus.

Die Feuerwehr war vor Ort. Aus Sicherheitsgründen musste das gesamte Bad stromlos geschaltet werden. Am Freitag war aus diesem Grund kein Badebetrieb möglich. Geschätzte 200 Badegäste musste das Team des Thermalbads allein am Freitagmorgen abweisen. „Die Gäste haben sehr verständnisvoll reagiert“, so Kurt Rimmele im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Stadtwerke und Thermalbad-Leitung würden nun alles daransetzen, damit es bei einem Tag Schließung bleibt, so Kurt Rimmele. Am Freitag kurz nach 12 Uhr hielt es der Geschäftsführer für höchstwahrscheinlich, dass dies möglich ist. Sollte das nicht der Fall sein, wird die Online-Redaktion der „Schwäbischen Zeitung“ darüber umgehend informieren.