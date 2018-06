Nach drei Wochen: Straßenfiguren aus Verankerung gerissen

Schon nach drei Wochen haben Unbekannte die beiden Figuren Zoë und Artur am Standort Schützenstraße in Bad Saulgau aus ihren Verankerungen gerissen und beschädigt. Am Sonntagmorgen lag Artur im Blumenbeet am Straßenrand. Die Täter hatten ihn teilweise abgeschraubt und dann vom Betonsockel gerissen. Schlimmer sind die Schäden bei Arturs Kameradin Zoë. Der Figur wurde der halbe Kopf abgerissen. Noch ist nicht sicher, ob eine Reparatur möglich ist. Sicher ist dagegen, dass sie an diesem Standort nicht mehr aufgestellt werden. Zu groß ist die Gefahr einer abermaligen Beschädigung.

Die beiden Figuren hatte Bad Saulgaus Stadtbaumeister Pascal Friedrich in Frankreich entdeckt und nach Bad Saulgau importiert. In netter Weise sollten die bunten Figuren Autofahrer darauf aufmerksam machen, dass in diesem Bereich Schüler im Verkehr unterwegs sind und zur vorsichtigen Fahrweise animieren. Im französischen Original heißt der Junge in Rot Artur, das Mädchen in Gelb Zoë. Zwei Pärchen hatte sich die Stadt in Frankreich gekauft. Ein passender Name für Bad Saulgau sollte erste noch gefunden werden.

Während das Pärchen an der Ortsdurchfahrt in Bolstern noch unversehrt steht, beschädigten Unbekannte die beiden Figuren am Standort in der Innenstadt. Dort standen sie am Fußgängerüberweg von den ’Schulen zu Sportplatz, Festplatz und Stadthalle. Der Bauhof nach dem Schaden jetzt erst einmal schauen, ob sich die beiden aus Glasfaser gefertigten Figuren reparieren lassen. „Momentan sieht es so aus, dass es möglich ist“, sagt Thomas Schäfers, Sprecher der Stadtverwaltung, vorsichtig. Sicher sei das allerdings noch nicht. Möglicherweise könnten die Figuren wieder zusammengeklebt werden.

Wenig soziale Kontrolle

„Wir werden sie aber sicher nicht mehr an diesem Standort aufstellen“, macht Schäfers deutlich. An diesem Standort gebe es mangels Wohnbebauung keine soziale Kontrolle. Wo sie stattdessen hinkommen, steht ebenfalls noch nicht fest. „Wir haben für die Figuren noch keine Liste mit Standorten“, so Schäfers. Die Stadt wird die Sachbeschädigung bei der Polizei anzeigen.