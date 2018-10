Muss es Bronnen nun büßen?

Die Spitze liegt noch nah beisammen. Keine Mannschaft ist so gefestigt, dass sie sich absetzt. Ähnlich sieht es im Tabellenkeller aus, wo alleine der SV Hoßkirch aufgrund seiner Verletztenmisere nicht auf die Beine kommt. Der SV Bolstern und der FC Inzigkofen/Vil./Eng. waren in der vergangenen Runde weiter vorne. Eine Wundertüte bleibt der FC Krauchenwies/Hausen, der Türk Gücü zuletzt am Rande einer Niederlage hatte.

SC Türkiyemspor Saulgau – FC Krauchenwies/Hausen II (So., 15 Uhr). - Zur Zeit lässt Türkiyemspor seine Fans leiden. Die Mannschaft schafft es nicht schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse zu sorgen. Auch an diesen Gast hat der SCT keine guten Erinnerungen. Zuletzt hieß es 1:4. Krauchenwies/Hausen verschenkte am vergangenen Sonntag den Sieg, ließ gegen Türk Gücü reihenweise Chancen aus.

SV Braunenweiler – FC Inzigkofen/Vil./Eng. (So., 15 Uhr). - Der letzte Sieg der Hausherren gegen den FC 99 liegt acht Jahre zurück. In der Saison ’17/’18 setzte es zwei Niederlagen. Ein Angstgegner. Der Gastgeber verspielte am vergangenen Sonntag einen 3:1-Vorsprung. Nun geht es gegen einen ausgeruhten FC 99, für den es noch nicht rund läuft. Aber weil man gerne nach Braunenweiler fährt, könnte es erneut ein Erfolgserlebnis geben.

SPV Türk Gücü – SV Bronnen (So., 15 Uhr). - Der SV Bronnen trug am Sonntag gegen den SV Braunenweiler einen moralischen Sieg davon, obwohl Senad Delic in letzter Sekunde gegen Steuer den Punkt nochmals festhalten musste. Die Reise führt Bronnen nun zum Tabellenführer, der am vergangenen Sonntag sehr viel Glück hatte. Dem SV Bronnen kann es nun in zweifacher Form erwischen. Entweder man erwischt den Gastgeber auf dem falschen Fuß oder Bronnen muss für den letzten Sonntag büßen.

SV Hoßkirch – FV Fulgenstadt (So., 15 Uhr). - Zwei Verlierer des vergangenen Sonntags. Jedoch war die Niederlage von Hoßkirch klar am Ergebnis orientiert. Die zahlreichen Ausfälle kann Hoßkirch nicht kompensieren. Wenn dann frühe Gegentore fallen, geht der Kopf nach unten. Es zeichnet sich ein weiteres negatives Erlebnis ab, weil Fulgenstadt am vergangenen Sonntag gar nicht so schlecht aussah.

SV Langenenslingen – SG TSV Scheer/SV Ennetach (So., 15 Uhr). - Diese Begegnung gab es in dieser Saison schon einmal. Im Pokal setzte sich der Gast knapp mit 2:1 durch. Beim Gastgeber läuft es aber derzeit. In Bad Saulgau traf Stefan Münst dreimal zum 3:0-Sieg. Im Heimspiel gegen den SGM TSV Scheer/SV Ennetach hofft Trainer Bednarek auf ein weiteres Erfolgserlebnis. Die Gäste haben mit dem Sieg gegen Hoßkirch der kleinen Durststrecke Einhalt geboten. Geht es dort weiter, wo man gegen Hoßkirch endete?

SGM Alb-Lauchert – FV Bad Saulgau (So., 15 Uhr). - Immer mal wieder kreuzten sich die Wege dieser Mannschaften. Zum ersten Mal in den 80er-Jahren in der Landesliga. Damals siegte der TSV Gammertingen mi 2:1. Letztmals standen sich beide vor acht Jahren gegenüber. Die Bilanz sieht für die Gastgeber - noch unter dem alten Namen - nicht rosig aus. Zu überlegen war der FVS meist. Beide müssen sich nach einem Umbruch erst noch finden. Der Gastgeber ist leicht favorisiert, auch weil Tobias Heißel in guter Form ist.

Spielfrei: SV Renhardsweiler, SV Bolstern