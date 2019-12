Musikverein Renhardsweiler gibt Jahreskonzert

Der Musikverein Renhardsweiler hat im Dorfgemeinschaftshaus sein Jahreskonzert gegeben. Im vollbesetzten Haus begrüßte die Vorsitzende Roswitha Stützle die Gäste und gab die Bühne frei für die Jugendmusikkapelle aus den Musikvereinen Reichenbach, Otterswang und Renhardsweiler. Mit „A Sailor’s Adventure“ stachen die Jungmusiker, unter der Leitung von Sabrina Frasch, musikalisch in See. Es folgte „My Heart will Go On“ aus dem Hollywood-Film „Titanic“. Mit einem Medley aus dem Piratenfilm „Fluch der Karibik“ ging es weiter in eine vom Publikum geforderte Zugabe. Die, wieder passend zum Thema Wasser, aus dem Repertoire von Deep Purple stammte: Mit „Smoke On The Water“ endete die Seereise der Jugendmusikkapelle.

Mit „Spirals of Light“, das mit markanten Trompetenklängen beginnt, eröffnete Dirigentin Andrea Zeller anschließend mit ihren 53 Musikern das Programm der Aktiven. Mit einem kräftigen Gongschlag wurden die Besucher in „Pacific Dreams“ überrascht, um danach in verschiedenen Sätzen den harmonischen Orchesterklang zu genießen. In „Atlantis“, einem Originalwerk für Blasorchester über die sagenumwobene Insel Atlantis, hatte dagegen das Perkussions-Register alle Hände voll zu tun. Mit der Besetzung von Trommel, Becken, Röhrenglocken, Amboss und Xylofonen mussten die Musiker immer wieder ihre Positionen wechseln. Beeindruckend ruhig war laut einer Pressemitteilung dann im Adagio das Zusammenspiel von Aaron Widmann am E-Piano mit Laura Koch an der Querflöte. In seinen Ausführungen beschrieb Wolfgang Traub, der die Programmansage übernommen hatte, den Inhalt der sinfonischen Rockouvertüre „Stockholm Waterfestival“. Der Komponist Luigi Di Ghisallo fängt in den Sätzen die Atmosphäre des Festes ein. Die auf der Leinwand von Alexander Hübschmann zusammengestellten Bilder verstärkten die Eindrücke bei den Musikstücken. Viel Applaus erhielt Anna Laschewsky für ihr Posaunensolo aus dem Repertoire von Alpenblech mit dem Titel „Song for You“.

Vor Beginn der Pause standen Ehrungen für verdiente Mitglieder des Musikvereins an, welche vom Bezirksvorsitzenden des Blasmusikverbandes, Rudolf Hüglin, vorgenommen wurden.Annika Dreher und Antonia Stützle erhielten die Ehrennadel in Bronze für 10 Jahre aktive Mitgliedschaft. Christian und Simon Rau wurden für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Silber geehrt. Die Ehrennadel in Gold ging an Ignaz Maucher und Georg Stützle für ihre 30-jährige fördernde Mitgliedschaft.

Aus Disney's Animationsfilm „Vaiana“ war anschließend ein Medley mit „Selections from Moana“ zu hören. Für einen gediegenen Sound sorgten im „moderaten Swingteil“ Tenorhorn, Bariton und Posaune sowie Ulrike Reisch am Saxofon. Mit „Sailing“ schuf Komponist André Waignein ein Arrangement dieses weltbekannten Hits, was Anja Hauser am Flügelhorn präsentierte. Mit dem Konzertmarsch „Abel Tasman“ aus dem Programm der „Schwindligen 15“ legte das Orchester schließlich nach. Für die stürmisch geforderte Zugabe hatte Dirigentin Andrea Zeller die Fantasie über „Süßer die Glocken nie klingen“, mit dem Titel „Sweet Bells Fantasy“ ausgesucht, um das diesjährige Jahreskonzert abzuschließen.