Musikverein Friedberg glänzt in neuer Uniform im Trachtenstil

Der 1913 gegründete Musikverein Friedberg kann nun – neben den musikalischen Highlights – auch mit neuer Uniform im Trachtenstil glänzen. Mit einer Förderung der Sparkassenstiftung in Höhe von 1000 Euro wurde dem Verein der Kauf der Trachten ermöglicht. Bei einem Treffen im Garten der Rehabilitationsklinik Bad Saulgau, mit Matthias Klein und Julian Schneider, 1. und 2. Vorstand des Musikvereins, kamen die neuen Outfits direkt zum Einsatz. „Es ist uns eine große Freude einen so langjährigen Bestandteil der Vereinslandschaft Bad Saulgau unterstützen zu können“, so der Vorstandsvorsitzende der Landesbank Kreissparkasse Michael Hahn. Auch den Mitgliedern zauberte der neue, einheitliche Look ein Strahlen ins Gesicht. Weiterhin erfolgreichen Auftritten steht somit nichts mehr im Wege. Foto: KSK Sigmaringen